Trudeau prehral stávku s Bidenom a poslal mu sendviče

Montreal 2. augusta (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau prehral stávku s americkým prezidentom Joeom Bidenom a poslal mu sendviče. Obaja štátnici sa stavili o výsledok finálovej série NHL, v ktorej americký klub Tampa Bay Lightning zdolal kanadského súpera Montreal Canadiens 4:1 na zápasy.



Obaja politici uzavreli stávku po štvrtom zápase v sérii, Trudeau na ňu vyzval Bidena cez Twitter. Montreal v tomto zápase po triumfe 3:2 po predĺžení znížil stav série na 1:3. Trudeau bol presvedčený, že kanadský tím sériu otočí. Na jeho twitter reagovalo aj vedenie Tampy, klub napísal: "Pán prezident Biden, čo si o tomto myslíte?"



Obaja sa napokon dohodli na stávke, podrobnosti neoznámili. V nedeľu však Trudeau napísal: "Dlho som trávil túto prehru, bolo to srdcervúce. Ale stávka je stávka. Dlho som premýšľal, čo vám pošlem. Sendviče so skvelým údeným mäsom z Montrealu sú na ceste k vám." Prezident USA odpovedal: "Viem, že vás to bolí, ale stávka je stávka a teším sa, že ste dodržali sľub." V drese Tampy sa z triumfu tešil aj slovenský obranca Erik Černák, v kádri Montrealu bol jeho krajan Tomáš Tatar, ktorý však vo finálovej sérii nedostal šancu v zostave.



Nie je to prvýkrát, čo obe krajiny prostredníctvom politických špičiek uzavreli stávku. Stalo sa tak aj počas ZOH 2014 v Soči pred semifinálovým duelom hokejového turnaja. Kanada v ňom zdolala USA 1:0 gólom Jamieho Benna.