Trudeau: Putinovo správanie ukazuje, že ruská invázia zlyháva

New York 22. septembra (TASR) - Nariadenie vojenskej mobilizácie a vyhrážky o použití jadrových zbraní ukazujú, že invázia Ruska na Ukrajine zlyháva. V stredu to vyhlásil kanadský premiér Justin Trudeau. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



"Kanada odsudzuje Putinovo nezodpovedné stupňovanie vojny; jeho čiastočná vojenská mobilizácia, jeho vyhrážky jadrovými zbraňami, ako aj urýchlené referendá pokúšajúce sa o pripojenie častí Ukrajiny (k Rusku) sú neprijateľné," povedal Trudeau novinárom v New Yorku, kde sa zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN.



"Putinovo správanie len ukazuje, že jeho invázia zlyháva," uviedol Trudeau.



Putin v stredu v televíznom prejave oznámil prvú vojnovú mobilizáciu v Rusku od druhej svetovej vojny a plán na pripojenie častí Ukrajiny. Vyhrážal sa tiež použitím jadrových zbraní na obranu Ruska a varoval: "Toto nie je bluf."



Trudeau povedal, že Putinova mobilizácia záložníkov je "krokom bližšie k priznaniu toho, čo nechcel pred Rusmi priznať..., je dôkazom toho, že veci nejdú podľa jeho plánu". Vyhrážky jadrovými zbraňami však treba brať vážne a západní spojenci "im musia veľmi pevne vzdorovať", dodal.



Kanada bude ďalej podporovať Kyjev posilňovaním svojich sankcií proti Rusku a posielaním vojenskej pomoc Ukrajine, zdôraznil Trudeau.