Trudeau sa ospravedlnil za ocenenie veterána z divízie SS

New York 28. septembra (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau sa v stredu verejne ospravedlnil po tom, čo boli poslanci kanadského parlamentu nedopatrením vyzvaní, aby vzdali hold vojnovému veteránovi, ktorý bol členom obávanej nacistickej divízie Waffen SS. Informovala o tom agentúra DPA.



Škandál s 98-ročným prisťahovalcom z Ukrajiny Jaroslavom Hunkom sa odohral počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v kanadskom parlamente. Trudeau vo svojom ospravedlnení zdôraznil skutočnosť, že poslanci nemali o uvedenom veteránovi dostatok informácií.



"Bola to chyba, ktorá hlboko zahanbila parlament i Kanadu. Všetci, ktorí sme v tejto komore v piatok boli, ľutujeme, že sme stáli a tlieskali napriek tomu, že sme nepoznali kontext," povedal kanadský premiér.



"Týmto spôsobom sme sa veľmi dotkli pamiatky miliónov ľudí, ktorí zomreli pri holokauste," dodal s tým, že to bolo tiež "nesmierne, nesmierne bolestivé" pre ľudí, ktorí boli počas druhej svetovej vojny prenasledovaní nacistickým režimom.



"Chcem tiež zopakovať, ako hlboko Kanada ľutuje situáciu, do akej sa dostal (ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj a jeho delegácia," podotkol ďalej Trudeau.



"Je mimoriadne znepokojujúce, keď si uvedomujeme skutočnosť, že táto zásadná chyba je politicky zneužívaná Ruskom a jeho podporovateľmi na šírenie falošnej propagandy o tom, za čo Ukrajina bojuje," dodal.



Hunku pozval predseda Dolnej snemovne Anthony Rota a v príhovore ho označil za hrdinu. Vyzdvihol ho ako veterána druhej svetovej vojny, ktorý bojoval "za ukrajinskú nezávislosť proti Rusom". Prítomní poslanci a hostia v parlamente na Rotove slová reagovali búrlivým potleskom.



Rota sa v pondelok za svoje konanie a slová ospravedlnil a v utorok odstúpil z funkcie.



Britská stanica BBC informovala, že Hunka počas druhej svetovej vojny slúžil v jednotkách Waffen-SS, v 14. dobrovoľníckej divízii "Galizien", zloženej prevažne z etnických Ukrajincov pod nacistickým velením.



Počas druhej svetovej vojny bojovali na nemeckej strane tisíce Ukrajincov, ale ďalšie milióny slúžili v sovietskej Červenej armáde a významnou mierou sa podieľali na oslobodzovaní Európy spod nacistickej okupácie.