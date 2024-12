Trudeau stráca podporu vo svojej liberálnej strane, tvrdia poslanci

Ottawa 23. decembra (TASR) - Podpora kanadského premiéra Justina Trudeaua v Liberálnej strane Kanady (LPC) sa v nedeľu ešte viac oslabila. Časť jej poslancov tvrdí, že rastúca väčšina členskej základne chce, aby predseda vlády odstúpil. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Trudeau v uplynulých dňoch utŕžil sériu neúspechov, ktoré podnietila nečakaná rezignácia vicepremiérky Chrystie Freelandovej. Jej spor s premiérom vyvolali hrozby nastupujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, že zavedie 25-percentné clá na kanadský dovoz.



Odchod Freelandovej po takmer desiatich rokoch strávených po Trudeauovom boku bol prvý otvorený nesúhlas s premiérom v rámci vládneho kabinetu a posmelil jeho kritikov.



Poslanec z oblasti hlavného mesta Ottawa Chandra Arya v nedeľu pre verejnoprávnu stanicu CBC povedal, že desiatky liberálnych poslancov chcú, aby Trudeau odstúpil. V sobotu sa liberálni poslanci za provinciu Ontário na zasadnutí zaoberali budúcnosťou strany.



Viaceré médiá vrátane CBC a denníka Toronto Star informovali, že viac ako 50 zo 75 ontárijských poslancov za LPC na sobotňajšom zasadnutí vyhlásilo, že Trudeaua nepodporuje. Na otázku o týchto správach Arya povedal, že "väčšina členov frakcie si myslí, že je čas, aby premiér odstúpil".



"Ak zostane, sme v bezvýchodiskovej situácii," povedal v nedeľu pre CBC liberálny poslanec z provincie Québec Anthony Housefather. Podľa neho by strana vo voľbách, ktoré by sa rovnali referendu o Trudeauovom vedení krajiny, utrpela porážku.



Riadny termín kanadských volieb je v októbri 2025, ale očakáva sa, že sa uskutočnia oveľa skôr. Premiér minulý týždeň v piatok zároveň vymenil tretinu svojho kabinetu.



Zmena postoja strany by v prípade ďalšieho hlasovania o nedôvere takmer určite viedla k pádu Trudeauovej vlády, konštatuje AFP.



Trudeau sa dostal k moci v roku 2015 a v rokoch 2019 a 2021 doviedol LPC k ďalším dvom volebným víťazstvám. V prieskumoch verejnej mienky však teraz zaostáva o 20 percentuálnych bodov za svojím hlavným súperom, konzervatívcom Pierrom Poilievrom.