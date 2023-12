Trudeau v telefonáte s Netanjahuom podporil ďalšie prestávky v Gaze

Ottawa 13. decembra (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau povedal v utorok svojmu izraelskému kolegovi Benjaminovi Netanjahuovi, že podporuje ďalšie "humanitárne prestávky a medzinárodné úsilie o udržateľné prímerie" v Pásme Gazy. Uviedla to kancelária kanadského premiéra, TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Hlavnou témou telefonátu oboch lídrov bola pokračujúca vojna v Gaze. Trudeau počas rozhovoru žiadal, aby mali civilisti v palestínskej enkláve bezpečný a neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci.



Kanadský premiér tiež zdôraznil právo Izraela na sebaobranu v súlade s medzinárodným právom a odsúdil teroristický útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra. Kritizoval aj neprijateľné zaobchádzanie s rukojemníkmi, ktorých militanti uniesli počas útoku na Izrael a vyzval Hamas na ich prepustenie.



Prímerie v Gaze nemôže byť jednostranné a militanti musia prestať využívať civilistov ako ľudské štíty, zdôraznil Trudeau. Hamas by mal podľa neho zložiť zbrane a nemal by zohrávať žiadnu úlohu v budúcej správe Pásma Gazy.



Kanadský premiér povedal, že je dôležité obnoviť úsilie o dosiahnutie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu s cieľom zabezpečiť trvalý mier v regióne.