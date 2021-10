Trudeau: Vláda odhalí pravdu o školách na asimiláciu Indiánov

Ottawa 19. októbra (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau navštívil v pondelok mesto Kamloops v provincii Britská Kolumbia, kde sa v máji tohto roku na pozemku bývalej internátnej školy našli pozostatky 215 detí pôvodných obyvateľov krajiny.



Ako informovala agentúra AFP, návšteva nasledovala po silnej kritike adresovanej Trudeauovi za to, že ignoroval predchádzajúce pozvanie na návštevu indiánskej komunity v deň, keď si Kanada vôbec prvýkrát pripomenula Deň pravdy a zmierenia na pamiatku obetí pokusu o asimiláciu pôvodných obyvateľov. V čase okolo 30. septembra dal Trudeau prednosť rodinnej dovolenke. Kanadský premiér to v utorok označil za chybu a ospravedlnil sa za svoje konanie.



Predstaviteľka miestnej komunity Indiánov Rosanne Casimirová v reakcii na Trudeauovo ospravedlnenie uviedla, že jej komunita pociťuje "šok, hnev, smútok a zradu", keď spomína na Trudeauovu "urážku 30. septembra". Dodala však, že treba "urobiť niekoľko pozitívnych krokov vpred a napraviť chybu".



Trudeau považuje nápravu vzťahov s viac ako 600 domorodými kmeňmi Kanady za prioritu svojej administratívy a aj preto vyhlásil národný deň pravdy a zmierenia na pamiatku obetí asimilácie prostredníctvom internátnych škôl, ktoré boli jedným z pilierov tejto neúspešnej politiky kanadských vlád.



Od objavov prvých masových hrobov s pozostatkami detí v Kamloopse pred piatimi mesiacmi bolo v iných lokalitách, kde stávali takéto školy, nájdených viac ako 1200 podobných neoznačených hrobov a po ďalších sa v Kanade naďalej pátra.



Trudeau ubezpečil, že jeho vláda sa zasadí o to, aby pravda vyšla najavo. "Predtým, ako sa dostaneme k zmiereniu, musíme sa dostať k pravde," zdôraznil v utorok.



Od konca 19. storočia do 90. rokov bolo v školách v celej Kanade násilne zapísaných asi 150.000 detí z indiánskych kmeňov. Študenti v týchto školách trávili mesiace alebo roky izolovaní od svojich rodín a boli fyzicky a sexuálne zneužívaní riaditeľmi a učiteľmi, ktorí ich zbavovali pôvodnej kultúry a jazyka.



Prepodkladá sa, že na choroby, podvýživu alebo zanedbávanie starostlivosti zomreli tisíce ľudí. Mnoho ďalších sa svojmu národu vzdialilo alebo odcudzilo. Dnes sa tento prístup považuje za príčinu vysokého výskytu chudoby, alkoholizmu a domáceho násilia, ako aj z vysokého počtu samovrážd v indiánskych komunitách.