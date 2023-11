Trudeaua eskortovali z reštaurácie počas propaletínskeho zhromaždenia

Ottawa 16. novembra (TASR) - Polícia v kanadskom Vancouveri rozohnala propalestínske zhromaždenie pred reštauráciou, v ktorej večeral kanadský premiér Justin Trudeau. Premiéra zároveň eskortovali do bezpečia. V stredu to uviedla miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Dav asi 250 propalestínskych priaznivcov s vlajkami žiadajúcich prímerie v konflikte medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa v utorok večer miestneho času zišiel vo Vancouveri v čínskej štvrti.



Sto policajtov "pomohlo pri kontrole a rozohnaní davu, zatiaľ čo premiér bol eskortovaný z reštaurácie," opísala situáciu polícia. Zadržaní boli dvaja muži – jedného za obštrukcie a ďalšieho za napadnutie policajtky, ktorá dostala päsťou do tváre.



Predstaviteľ vancouverskej polície Steve Addison na tlačovej konferencii povedal, že niektoré činy protestujúcich, ako napríklad zablokovanie jazdného pruhu za reštauráciou, vyvolali znepokojenie.



Trudeau v utorok uviedol, že zabíjanie "žien, detí a bábätiek vo vojne medzi Izraelom a Hamasom sa musí skončiť".