Truman Capote, autor románu Chladnokrvne, sa narodil pred 100 rokmi

New Orleans/Bratislava 30. septembra (TASR) - Od počiatku kariéry sa americký spisovateľ a novinár Truman Capote stretával so širokým okruhom umelcov a predstaviteľmi spoločenskej smotánky. Medzi jeho blízke priateľky patrila napríklad slávna Marilyn Monroe. Pozornosť médií pútal nielen literárnym dielom, ale aj neviazaným životom či homosexuálnou orientáciou. Od narodenia jedného z majstrov poviedky uplynie v pondelok 30. septembra 100 rokov.



Výrazný úspech zaznamenal novelou Raňajky u Tiffanyho, ktorú preslávila aj jej rovnomenná filmová adaptácia s Audrey Hepburnovou v hlavnej úlohe. Románom Chladnokrvne sa zasa zaradil medzi priekopníkov non-fiction, respektíve reportážnej prózy.



Truman Capote, vlastným menom Truman Streckfus Persons, sa narodil 30. septembra 1924 v New Orleans ako dieťa 16-ročnej kráľovnej krásy a o tri roky staršieho mladíka. Aj preto jeho detstvo sprevádzal nepokojný rodinný život. Väčšinu detstva, hlavne po rozvode rodičov, strávil totiž u príbuzných v Monroeville na americkom juhu. Priezvisko Capote mal po druhom manželovi svojej matky. V detstve sa často hrával s dievčatkom Harper Leeovou, ktorá bývala v susedstve. V dospelosti, keď sa už obaja venovali literatúre, sa navzájom stali predlohou postáv vo svojich dielach. Leeová napríklad umiestnila Capoteho do románu Ako zabiť vtáčika (1960), podľa ktorého v roku 1962 nakrútil rovnomenný film režisér Robert Mulligan.



Literárny talent u Capoteho objavila učiteľka počas jeho štúdia strednej školy. Povzbudila ho k písaniu a prvé poviedky tak uverejnil v školskom časopise. Rodičia ho však na radu ostatných učiteľov, ktorým s javil ako mentálne zaostalý, poslali k psychiatrovi. Ten o ňom prekvapujúco zistil, že má nadpriemernú inteligenciu. Strednú školu však nedokončil a odišiel spolu s matkou a jej druhým manželom do New Yorku, kde sa začiatkom 40. rokov minulého storočia zamestnal v redakcii časopisu New Yorker.



Literárnu reputáciu dosiahol, keď mu ako 20-ročnému v časopise Harper´s Bazaar vyšli prvé poviedky. Postavenie talentovaného amerického literáta potvrdil vydaním debutového románu Iné hlasy, iné izby (1948), zbierky poviedok Strom v noci a iné poviedky (1949) a novely Lúčna harfa (1951). Debutový román, ktorý je príbehom 14-ročného chlapca dospievajúceho na americkom juhu, vzbudil veľkú pozornosť a vyvolal dokonca aj škandál pre v tom čase nevídaným popisom vzťahu medzi mladým chlapcom a dekadentným transvestitom.



V roku 1958 mu vyšla novela Raňajky u Tiffanyho, ktorá patrí medzi jeho najznámejšie diela. Novela mu priniesla slávu aj vďaka úspešnej filmovej adaptácii, ocenenej dvoma Oscarmi za hudbu Henriho Manciniho a za titulnú pieseň Blakea Edwardsa. V roku 1966 vyšla novela v slovenskom jazyku v preklade Božice Vilikovskej.



V roku 1959 poskytla Capetomu východisko z tvorivej krízy správa o otrasnom zločine. Výsledkom jeho záujmu a viacročného výskumu o vražde farmárskej štvorčlennej rodiny z kansaskej dediny Holcomb bol dnes nuž legendárny román Chladnokrvne z roku 1966. Autentická rekonštrukcia zločinu, ktorý spáchali Smith a Hickock, sa stala bestsellerom a jeho autor spôsobil doslova revolúciu v žánri non-fiction, respektíve reportážnej prózy.



V roku 2015 nakrútil Bennett Miller film Capote, ktorý sa venoval práve obdobiu vzniku románu Chladnokrvne, pričom jeho autora zahral Philip Seymour Hoffman. O rok neskôr sa do kín dostal aj ďalší film mapujúci život Trumana Capoteho, ktorý pod názvom Infamous režíroval Douglas McGrath a spisovateľa stvárnil britský herec Toby Jones. Roman Chladnokrvne vyšiel dvakrát aj v slovenskom jazyku.



Veľký úspech románu Chladnokrvne bol pre jeho autora značnou príťažou. Capote sa nechal pohltiť slávou a na písanie takmer úplne zanevrel. Hlavnou náplňou jeho života boli večierky, alkohol a drogy. Príbeh o vyvraždení jednej kansaskej rodiny sa stal jeho posledným dokončeným dielom.



Truman Capote zomrel 26. augusta 1984 v Los Angeles vo veku nedožitých 60 rokov na ochorenie pečene kombinované s predávkovaním drogami.







