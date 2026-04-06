Trump: 170 lietadiel zachraňovalo posádku zostrelenej stíhačky
Prezident novinárom povedal, že pri operácii na vyslobodenie prvého člena posádky bolo použitých 21 lietadiel a pri druhej záchrannej misii ďalších 155.
Washington 6. apríla (TASR) - Na záchrannej misii posádky stíhačky F-15E zostrelenej v piatok nad Iránom sa podieľalo viac ako 170 amerických vojenských lietadiel. Uviedol to v pondelok americký prezident Donald Trump, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome novinárom povedal, že pri operácii na vyslobodenie prvého člena posádky bolo použitých 21 lietadiel a pri druhej záchrannej misii ďalších 155. Dodal, že dve transportné lietadlá uviazli v piesku a museli byť vyhodené do vzduchu.
Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe po boku Trumpa potvrdil, že jeho agentúra uskutočnila počas tejto operácie „kampaň zameranú na zmätenie Iráncov, ktorí zúfalo hľadali našich letcov“.
„V úchvatnej ukážke zručnosti a precíznosti, smrteľnosti a sily sa americká armáda dostala do oblasti, do skutočnej oblasti, zapojila sa do bojov s nepriateľom, zachránila uviaznutého dôstojníka, zničila všetky hrozby a opustila iránske územie bez akýchkoľvek strát,“ popísal záchrannú misiu Trump.
Americký líder zároveň vyhlásil, že od média, ktoré zverejnilo správy ohľadom nezvestného člena posádky, bude chcieť počuť meno osoby, ktorá im túto informáciu poskytla. „Obrátime sa na mediálnu spoločnosť, ktorá to zverejnila, a povieme jej: ‚Ide o národnú bezpečnosť. Prezraďte to, alebo pôjdete do väzenia‘,“ povedal Trump.
Šéf Bieleho domu zároveň na začiatku konferenciu uviedol, že celý Irán by mohol byť v utorok po uplynutí jeho ultimáta „zničený“. „Celá krajina by mohla byť zničená za jednu noc a tá noc by mohla byť zajtra,“ uviedol.
Trump dal v sobotu Iránu ultimátum na ukončenie blokády Hormuzského prielivu do 48 hodín, alebo sa „na nich zosype peklo“. V nedeľu ho predĺžil do utorka večera washingtonského času. Potvrdil však, že rokovania medzi krajinami pokračujú, pričom USA komunikujú s „aktívnym a ochotným partnerom“ na strane Iránu.
Americký minister obrany Pete Hegseth na tlačovej konferencii uviedol, že v pondelok dôjde k najväčšiemu počtu útokov od prvého dňa operácie proti Iránu a varoval, že v utorok ich bude ešte viac.
V odpovedi na otázky novinárov Trump tiež vyhlásil, že Iránci sú ochotní znášať utrpenie v záujme svojej slobody. Spojené štáty podľa jeho slov zachytili správy, v ktorých ich Iránci vyzývali na pokračovanie v bombardovaní.
