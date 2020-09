Trump a Biden sa stretli v prvej prezidentskej debate

Cleveland 30. septembra (TASR) - Prvá prezidentská debata medzi republikánskym šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a jeho demokratickým protikandidátom, bývalým viceprezidentom Joeom Bidenom, ktorá sa konala v noci na stredu, bola poznačená napätím, osobnými útokmi a vzájomným prerušovaním sa kandidátov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Trump a Biden si vymenili názory na viaceré základné témy ako riešenie pandémie COVID-19, systém zdravotnej starostlivosti či rasová nespravodlivosť, pričom každý spochybňoval schopnosti a dôveryhodnosť toho druhého.



Biden sa snažil Trumpa pripútať k téme koronavírusovej pandémie, ktorá si v Spojených štátoch vyžiadala už viac než 200.000 životov, viac než v akejkoľvek inej krajine. Trump mu kritiku vrátil slovami, že ak by bol prezidentom jeho rival, obetí by boli dva milióny.



Biden vyhlásil, že v prípade svojho zvolenia za prezidenta vráti USA do parížskej klimatickej dohody, pričom poukázal na problémy, ktoré klimatické zmeny spôsobujú v jednotlivých oblastiach krajiny.



Debata sa dotkla aj rasovej diskriminácie v USA, pričom Biden obvinil Trumpa, že je "rasista". Trump zareagoval tvrdením, že Biden ako senátor v 90. rokoch odobril kriminálny zákon, ktorý poškodzuje Afroameričanov. "My veríme v právo a poriadok, ale ty nie," povedal Trump.



Trump poukázal na svoju podporu medzi policajtmi, zatiaľ čo sa moderátor Bidena opýtal, prečo nevyzval na tvrdšie zásahy počas protestov, ktoré v lete vyústili do výtržností. Biden tieto násilné demonštrácie odsúdil.



Trump by podľa vlastných slov priamo neodsúdil belošské rasistické skupiny. "Toto nie je problém pravice, ale ľavice. Povedal by som, že všetko, čo v tejto súvislosti vidím, pochádza z ľavicového spektra," uviedol. Trump spresnil, že je "ochotný" odsúdiť belošské rasistické skupiny.



Biden obvinil Trumpa, že sa nedokáže postaviť Rusku, a amerického lídra označil za "šteňa" ruského prezidenta Vladimira Putina. "Ja som šiel proti Putinovi nekompromisne a poslal som mu jasný odkaz. Trump je však iba jeho šteňa," povedal Biden.



Biden na záver debaty podľa tlačovej agentúry DPA vyhlásil, že bude akceptovať výsledky novembrových volieb bez ohľadu na to, či zvíťazí alebo nie. Zároveň vyzval ľudí, aby išli voliť - osobne alebo korešpondenčne. Trump ostro vystupuje proti posielaniu volebných lístkov poštou, tvrdiac, že sa tak otvára priestor pre manipuláciu. Prezident tiež naznačil, že v prípade svojej prehry nebude akceptovať výsledky volieb.