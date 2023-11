Trump a Bolsonaro gratulujú Mileiovi k víťazstvu vo voľbách

New York/Brazília 21. novembra (TASR) - Bývalí prezidenti USA a Brazílie Donald Trump a Jair Bolsonaro v pondelok zablahoželali Javierovi Mileiovi k víťazstvu v argentínskych prezidentských voľbách. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Trump uviedol, že Milei urobí Argentínu opäť veľkou. Bolsonaro na sociálnej sieti X Argentínčanom zagratuloval k Mileiovmu víťazstvu. "V Južnej Amerike opäť žiari nádej," napísal.



Milei v nedeľňajšom druhom kole volieb získal 55,7 percenta hlasov. Jeho protivníka úradujúceho ministra hospodárstva Sergia Massu podporilo 44,3 percenta hlasujúcich.



Krajne pravicový ekonóm Milei kandidoval za stranu La Libertad Avanza (Sloboda napreduje), ktorú založil v roku 2021. Jeho vzormi sú Trump i Bolsonaro a podobne ako oni sa prezentoval ako protisystémový kandidát.



Víťaz argentínskych volieb vo svojom príhovore po oznámení výsledkov vyhlásil, že ukončí desaťročia hospodárskeho úpadku a kedysi bohatej Argentíne vráti jej bývalú slávu. Prisľúbil obmedzené zásahy vlády, rešpektovanie súkromného vlastníctva a voľného obchodu.



Mileiove agresívne spôsoby a sľuby, že skoncuje s politickou kastou - ktorej pripisuje vinu za problémy krajiny - podľa analytikov zapôsobili na ľudí, ktorí boli znechutení tradičnými argentínskymi politickými stranami, píše BBC. Kritici Mileia niekedy označujú ako "el loco" (šialenec), podotýka táto britská stanica.



Novozvolený prezident sľúbil radikálne zmeny vrátane nahradenia argentínskeho pesa dolárom či zničenia centrálnej banky s cieľom zabrániť jej tlačiť ďalšie peniaze. To podľa neho vedie k nárastu inflácie.



Trump bol americkým prezidentom v rokoch 2017-2021. Bolsonaro bol v Brazílii pri moci od januára 2019 do konca minulého roka. Od 1. januára 2023 ho vystriedal Luiz Inácio Lula da Silva.