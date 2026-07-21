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Trump a Burnham hovorili o obchode, rope aj Hormuzskom prielive
Bývalý starosta Veľkého Manchestra Burnham je lídrom vládnej Labouristickej strany oficiálne od minulého piatka. Britský kráľ Karol III. ho za premiéra vymenoval v pondelok.
Autor TASR
Washington/Londýn 21. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že s novým britským premiérom Andym Burnhamom diskutoval o obchode, vojenskej spolupráci, rope v Severnom mori či odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive. Rozhovor na svojej sociálnej sieti Truth Social označil za veľmi dobrý. Podľa Trumpa sa obaja lídri stretnú čoskoro, informuje TASR.
„Premiéra čaká náročná úloha, ale zvládne ju a USA mu v tom, samozrejme, pomôžu!“ uviedol Trump, ktorý vyzdvihol „vynikajúce vzťahy“ medzi Washingtonom a Londýnom. Šéf Bieleho domu bol podľa stanice Sky News prvým zahraničným lídrom, ktorému Burnham telefonoval po tom, ako sa ujal funkcie predsedu britskej vlády.
Bývalý starosta Veľkého Manchestra Burnham je lídrom vládnej Labouristickej strany oficiálne od minulého piatka. Britský kráľ Karol III. ho za premiéra vymenoval v pondelok.
Trump v júni na otázku novinárov o Burnhamovi uviedol, že o ňom počul, že „je extrémne liberálny“. Počas víkendu však na Truth Social vyzdvihol jeho plán urýchliť prieskum ložísk ropy a zemného plynu v oblastiach Severného mora, na ktoré už boli udelené licencie.
„(Severné more) je jedným z najväčších zdrojov kvalitnej ropy na Zemi, má pred sebou stovky rokov ťažby, jeho zásoby sú z veľkej časti ešte neobjavené a premení Spojené kráľovstvo z krajiny sužovanej chudobou na jednu z najbohatších na svete!“ napísal Trump.
Burnham v minulosti šéfa Bieleho domu viackrát kritizoval, napríklad po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Počas predvolebnej kampane v júni označil americkú politiku za „polarizovanú“ a „jedovatú“.
„Premiéra čaká náročná úloha, ale zvládne ju a USA mu v tom, samozrejme, pomôžu!“ uviedol Trump, ktorý vyzdvihol „vynikajúce vzťahy“ medzi Washingtonom a Londýnom. Šéf Bieleho domu bol podľa stanice Sky News prvým zahraničným lídrom, ktorému Burnham telefonoval po tom, ako sa ujal funkcie predsedu britskej vlády.
Bývalý starosta Veľkého Manchestra Burnham je lídrom vládnej Labouristickej strany oficiálne od minulého piatka. Britský kráľ Karol III. ho za premiéra vymenoval v pondelok.
Trump v júni na otázku novinárov o Burnhamovi uviedol, že o ňom počul, že „je extrémne liberálny“. Počas víkendu však na Truth Social vyzdvihol jeho plán urýchliť prieskum ložísk ropy a zemného plynu v oblastiach Severného mora, na ktoré už boli udelené licencie.
„(Severné more) je jedným z najväčších zdrojov kvalitnej ropy na Zemi, má pred sebou stovky rokov ťažby, jeho zásoby sú z veľkej časti ešte neobjavené a premení Spojené kráľovstvo z krajiny sužovanej chudobou na jednu z najbohatších na svete!“ napísal Trump.
Burnham v minulosti šéfa Bieleho domu viackrát kritizoval, napríklad po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Počas predvolebnej kampane v júni označil americkú politiku za „polarizovanú“ a „jedovatú“.