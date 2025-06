Trump a Erdogan by mohli otázku sankcií na Turecko vyriešiť tento rok

Ankara 30. júna (TASR) - Prezident USA Donald Trump a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan by mohli vyriešiť otázku amerických sankcií uvalených na Turecko do konca tohto roka, uviedol v pondelok pre agentúru Anadolu americký veľvyslanec Thomas Barrack. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



USA tesne pred koncom Trumpovho prvého funkčného obdobia v decembri 2020 uvalili na Turecko sankcie za to, že nakúpilo od Ruska mobilný systém protivzdušnej obrany S-400. V dôsledku toho Washington tiež vyradil Ankaru z programu stíhačiek F-35, v ktorom pôsobila ako ich kupec aj výrobca.



Tieto opatrenia predstavujú ojedinelý prípad, keď Spojené štáty zaviedli sankcie voči inému členskému štátu Severoatlantickej aliancie.



„Podľa môjho názoru prezident Trump a prezident Erdogan povedia ministrovi zahraničných vecí (Marcovi) Rubiovi a (tureckému) ministrovi (zahraničných vecí Hakanovi) Fidanovi, aby to napravili, aby našli spôsob. Riešenie je možné do konca roka,“ domnieva sa Barrack.



Turecko podľa Reuters považuje vyradenie z programu F-35 za nespravodlivé a požaduje jeho obnovenie alebo náhradu. Od Trumpovho januárového návratu do Bieleho má však s USA užšie vzťahy.



„Všetci veríme, že tu vznikla obrovská príležitosť. Máme dvoch lídrov, ktorí si navzájom dôverujú,“ dodal Barrack, ktorý je zároveň americkým osobitným vyslancom pre Sýriu.