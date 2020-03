Trump a Erdogan súhlasia s potrebou prímeria v Sýrii a Líbyi

Washington 31. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom v utorok zdôraznili potrebu prímeria v Sýrii a Líbyi počas pandémie koronavírusu. Podľa agentúry AFP to oznámil Biely dom.



Obaja prezidenti v telefonáte hovorili o snahe "poraziť vírus a oživiť globálnu ekonomiku", uviedol vo vyhlásení Biely dom.



Trump s Erdoganom sa "zhodli, že pre konfliktom zmietané krajiny, najmä Sýriu a Líbyu, je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby dodržiavali prímerie a usilovali sa nájsť riešenie".



Sýrska vláda doposiaľ hlásila nízky počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Panujú však obavy z rýchleho rozšírenia nákazy, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že vojnou postihnutá Sýria má iba obmedzenú kapacitu na to, aby takémuto šíreniu čelila.



Obzvlášť zraniteľný je násilím postihnutý severozápad krajiny, kde muselo od decembra opustiť svoje domovy približne milión ľudí.



Líbya sa zmieta v chaose od zvrhnutia dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011 a panuje v nej dvojvládie - časť krajiny má pod kontrolou vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise a druhú časť ovládajú sily lojálne poľnému maršalovi Chalífovi Haftarovi.



Obidve konkurenčné vlády začali podnikať preventívne opatrenia proti pandémii choroby COVID-19, a to vrátane vyhlásenia zákazu nočného vychádzania a zatvorenia reštaurácií a kaviarní.