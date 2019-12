Trump a Mun Če-in hovorili o zachovaní dialógu so Severnou Kóreou

Soul 7. decembra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in a americký prezident Donald Trump sa zhodli na potrebe pokračovať v dialógu so Severnou Kóreou, oznámila v sobotu vláda v Soule. Obaja lídri v telefonáte poukázali na to, že situácia okolo KĽDR je "vážna", informovala agentúra AFP.



Rozhovory o denuklearizácii Severnej Kórey nepokročili, odkedy vo februári stroskotal summit Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskom Hanoji. Komunistické vedenie v Pchjongjangu dalo Washingtonu čas do konca roka na to, aby mu ponúkol ústupky.



Polhodinový telefonát bol prvým rozhovorom prezidentov USA a Južnej Kórey od septembra, keď sa stretli v New Yorku na Valnom zhromaždení OSN.



"Obaja lídri sa zhodli v hodnotení, že súčasná situácia na Kórejskom polostrove je vážna," uviedla hovorkyňa juhokórejskej prezidentskej kancelárie. "Zhodli sa, že impulz pre dialóg s cieľom dosiahnuť rýchle výsledky rokovaní o denuklearizácii by mal pokračovať," dodala s tým, že o telefonát požiadal Trump.



Vyhlásenia Trumpa a severokórejských predstaviteľov z uplynulého týždňa zvýšili obavy z návratu k "vojne slov" po tom, ako Pchjongjang varoval, že bude amerického prezidenta znova označovať za "senilného starca" a že bude reagovať vojensky na prípadné kroky americkej armády voči KĽDR.



Juhokórejský prezident pomohol sprostredkovať historický summit Trumpa s Kim Čong-unom vlani v Singapure, ktorý sa skončil len neurčito formulovaným prísľubom o denuklearizácii.