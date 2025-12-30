< sekcia Zahraničie
Trump a Netanjahu dajú Hamasu na odzbrojenie dva mesiace
Informáciu priniesol denník Jisrael ha-Jom.
Autor TASR
Palm Beach 30. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a americký prezident Donald Trump sa počas rokovania v pondelok na Floride dohodli, že militantnému hnutiu Hamas dajú na odzbrojenie dva mesiace. Informáciu priniesol denník Jisrael ha-Jom, píše TASR podľa správy portálu The Times of Israel.
Na základe zistení denníka sa údajne dohodli aj na praktických kritériách, čo bude podľa nich znamenať odzbrojenie. Jedným z nich má byť napríklad zničenie rozsiahlej siete tunelov pod Pásmom Gazy.
Trump na tlačovej konferencií po rokovaní s Netanjahuom pohrozil Hamasu „peklom“, ak sa neodzbrojí „v pomerne krátkom čase“. Izrael naopak podľa amerického prezidenta „dodržal“ plán prímeria v Gaze.
