Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Zahraničie

Trump a Netanjahu dajú Hamasu na odzbrojenie dva mesiace

.
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu si podávajú ruky počas tlačovej konferencie v sídle Mar-a-Lago na Floride v pondelok 29. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Informáciu priniesol denník Jisrael ha-Jom.

Autor TASR
Palm Beach 30. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a americký prezident Donald Trump sa počas rokovania v pondelok na Floride dohodli, že militantnému hnutiu Hamas dajú na odzbrojenie dva mesiace. Informáciu priniesol denník Jisrael ha-Jom, píše TASR podľa správy portálu The Times of Israel.

Na základe zistení denníka sa údajne dohodli aj na praktických kritériách, čo bude podľa nich znamenať odzbrojenie. Jedným z nich má byť napríklad zničenie rozsiahlej siete tunelov pod Pásmom Gazy.

Trump na tlačovej konferencií po rokovaní s Netanjahuom pohrozil Hamasu „peklom“, ak sa neodzbrojí „v pomerne krátkom čase“. Izrael naopak podľa amerického prezidenta „dodržal“ plán prímeria v Gaze.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia