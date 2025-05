Trump a Netanjahu diskutovali o streľbe vo Washingtone aj o Iráne

Washington 22. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o Iráne, aj o streľbe na dvoch zamestnancov izraelského veľvyslanectva vo Washingtone, uviedol Biely dom. Líder Spojených štátov rozhovor označil za „produktívny“, píše TASR podľa správy agentúry AFP a webu televízie NBC News.



„Diskutovali o mnohých veciach vrátane tragickej streľby, ku ktorej došlo včera večer tu vo Washingtone,“ uviedla na brífingu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.



Streľba pred Židovským múzeom vo Washingtone si vyžiadala dve obete. Sarah Milgrimová a Jaron Lišinský pracovali na izraelskom veľvyslanectve v americkej metropole a v súkromí tvorili pár.



„Premiér poďakoval prezidentovi Trumpovi za úsilie, ktoré on a jeho administratíva vynakladajú proti prejavom antisemitizmu v USA,“ uviedla Netanjahuova kancelária na platforme X. Podľa nej americký prezident podporil izraelské ambície v Pásme Gazy a „vyjadril podporu cieľom, ktoré si stanovil premiér Netanjahu, pokiaľ ide o prepustenie rukojemníkov (a) dosiahnutie likvidácie Hamasu“.



Leavittová dodala, že lídri „hovorili aj o potenciálnej dohode s Iránom, ktorá sa podľa prezidenta uberá správnym smerom“. Trump sa domnieva, že „dohoda s Iránom sa môže skončiť dvoma spôsobmi. Mohla by sa skončiť veľmi pozitívnym diplomatickým riešením, alebo by sa mohla skončiť veľmi negatívnou situáciou pre Irán,“ vysvetlila hovorkyňa Bieleho domu na štvrtkovom brífingu.



Predstavitelia Iránu a Spojených štátov sa v piatok stretnú v Ríme v rámci piateho kola rokovaní o iránskom jadrovom programe.