Trump a Netanjahu neoznámili žiadny posun v otázke prímeria v Gaze

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v utorok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom druhýkrát za posledné dva dni na 90-minútovom stretnutí v Bielom dome. Ohľadom prímeria v Pásme Gazy však neboli zverejnené žiadne nové posuny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Pred stretnutím Trump povedal, že on aj Netanjahu chcú dohodu o prímerí a verí, že palestínske hnutie Hamas ju chce tiež. Na stretnutí sa zúčastnil aj americký viceprezident J.D. Vance.



Podľa amerického spravodajského portálu Axios predtým do Bieleho domu pricestovala delegácia z Kataru na niekoľkohodinové rozhovory s vysokými predstaviteľmi. Katar spolu so Spojenými štátmi a Egyptom slúži ako sprostredkovateľ medzi Izraelom a Hamasom.



Denník Times of Israel v noci na stredu citoval správu arabských médií, podľa ktorej nové kolo sprostredkovaných rozhovorov v katarskom hlavnom meste Dauha prinieslo len malý pokrok.