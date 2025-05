Trump a Putin hovorili o normalizácii vzťahov, výmene väzňov a o Iráne

Moskva 19. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa počas pondelkového, viac ako dve hodiny trvajúceho telefonátu venovali okrem konfliktu na Ukrajine aj iným otázkam. Diskutovali o potencionálnej vzájomnej výmene väzňov, normalizácii rusko-amerických vzťahov alebo o Iráne. Píšu o tom agentúry AFP a TASS s odvolaním sa na zahraničnopolitického poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova, informuje TASR.



Išlo o tretiu telefonickú konverzáciu oboch predstaviteľov od nástupu Trumpa do funkcie. Podľa Ušakova trvala dve hodiny a päť minút a prezidenti sa počas nej oslovovali krstnými menami.



„Obaja sa vyslovili za ďalšiu normalizáciu vzťahov,“ povedal Putinov poradca, podľa ktorého sa lídri zhodli na pokračovaní dialógu o všetkých otázkach vrátane Ukrajiny. Trump podľa Ušakova v prípade ukončenia konfliktu na Ukrajine vníma Rusko ako kľúčového obchodného a ekonomického partnera.



Ušakov informoval, že Putin a Trump diskutovali aj o výmene väzňov. Konkrétne by sa mohla uskutočniť vo formáte „deväť za deväť“. Viac podrobností však neprezradil. Rusko a Spojené štáty v posledných rokoch uskutočnili niekoľko výmen väzňov, pričom k najväčšej došlo minulý rok, pripomína AFP.



Počas rozhovoru sa dotkli aj Iránu a situácie na Blízkom východe. Putin v tomto kontexte privítal rokovania medzi Teheránom a Washingtonom o iránskom jadrovom programe, ktoré sprostredkúva Omán. AFP pripomína, že Irán je blízkym spojencom Moskvy.



Na rad prišla aj otázka osobného stretnutia šéfov Kremľa a Bieleho domu. Zatiaľ sa nedohodli na čase ani na mieste, kde by sa mohlo uskutočniť, avšak obaja svojim tímom údajne nariadia, aby začali organizovať osobné rokovania.