Trump a Putin takmer hodinu telefonovali o Ukrajine i Blízkom východe

Moskva/Washington 3. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas štvrtkového telefonického rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyhlásil, že Moskva neupustí od svojich cieľov na Ukrajine, ale stále má záujem o urovnanie konfliktu prostredníctvom diplomacie. O podrobnostiach telefonátu informoval poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR na základe správ agentúr Reuters, AFP a TASS.



Lídri počas takmer hodinového rozhovoru rokovali o viacerých aktuálnych témach vrátane vojny na Ukrajine, Trumpovom balíku daňových škrtov či bezpečnostnej situácii na Blízkom východe. Tému prípadného osobného stretnutia dvoch prezidentov podľa Putinovho poradcu lídri nerozoberali, ale zhodli sa na pokračovaní telefonických rokovaní.



Ušakov uviedol, že Trump sa počas rozhovoru snažil nadhodiť tému rýchleho ukončenia vojny na Ukrajine. Lídri však údajne nehovorili o možnej organizácii ďalšieho kola rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. „O obsahu prípadného tretieho kola sa nehovorilo,“ konštatoval poradca. Putin je však podľa neho na nové kolo rokovaní o prímerí s Ukrajinou v tureckom Istanbule pripravený.



V prípade ich uskutočnenia by mali byť organizované v bilaterálnom formáte medzi Moskvou a Kyjevom, tvrdí Ušakov. „Predpokladáme a myslím si, že to americká strana dobre vie, že rokovania budú mať bilaterálny charakter medzi zástupcami Ruska a Ukrajiny,“ uviedol.



Putin a Trump sa zhovárali aj o konfliktoch na Blízkom východe. Tie by sa podľa ruského lídra mali riešiť diplomatickou cestou. „Ruská strana zdôraznila význam riešenia všetkých sporov, nezhôd a konfliktných situácií výlučne politicko-diplomatickými prostriedkami,“ povedal Ušakov novinárom.