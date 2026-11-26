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Trump a Rutte vyzvali Rusko, aby nestupňovalo vojnu na Ukrajine
Stretnutie, ktoré sa podľa vyhlásenia Bieleho domu uskutočnilo za zatvorenými dverami v Trumpovom sídle Mar-a-Lago, sa zameralo na vojny na Ukrajine a v Iráne.
Autor TASR
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West Palm Beach 26. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzvali Rusko, aby „nestupňovalo vojnu“ na Ukrajine. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili v stredu po stretnutí na Floride. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Stretnutie, ktoré sa podľa vyhlásenia Bieleho domu uskutočnilo za zatvorenými dverami v Trumpovom sídle Mar-a-Lago, sa zameralo na vojny na Ukrajine a v Iráne. Obaja predstavitelia ho označili za „vynikajúce“ a „veľmi prínosné“.
„Diskutovali sme aj o tom, že Rusko by sa malo vyhnúť akýmkoľvek krokom, ktoré by zámerne alebo neúmyselne eskalovali vojnu, ako aj o dôležitosti dosiahnutia mierového riešenia konfliktu v čo najkratšom čase,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Spoločná výzva Trumpa a Rutteho prichádza napriek tomu, že americký prezident počas stretnutia v Číne minulý týždeň označil ruského prezidenta Vladimira Putina za svojho priateľa.
Rutte sa k Trumpovým vyjadreniam vyjadril v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News. „Prezident Trump svojimi krokmi, aj počas stretnutia v Šen-čene, testuje Putina,“ uviedol generálny tajomník NATO.
„Ako vážne to myslí? Je ochotný sadnúť si za rokovací stôl? Je ochotný sa skutočne zapojiť do rokovaní?“, dodal Rutte s tým, že treba pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Putina, lebo si „myslí, že to funguje“.
Stretnutie na Floride sa uskutočnilo v čase, keď európske krajiny vyjadrili záujem zapojiť sa do predbežných rokovaní, na ktorých sa zatiaľ zúčastňujú len Ukrajina, Rusko a Spojené štáty. Šéf NATO uviedol, že každá dohoda bude musieť zahŕňať bezpečnostné záruky pre Kyjev.
„Keď sa vojna skončí, či už mierovou dohodou, čo by bolo najlepšie, alebo ak to nebude možné, dlhodobým prímerím, musíme zabezpečiť, aby mala Ukrajina do budúcnosti bezpečnostné záruky,“ povedal. Najdôležitejšie je podľa Rutteho to, aby mal Kyjev všetko, čo potrebuje na pokračovanie v boji a vyvíjanie „maximálneho tlaku na Rusov.“
Trump a Rutte diskutovali tiež o zvýšení výdavkov na obranu, na ktoré americký prezident vyzýva európske krajiny, uvádza sa vo vyhlásení.
Stretnutie na Floride sa uskutočnilo aj v čase, keď sa očakáva, že minister obrany USA Pete Hegseth v najbližších týždňoch oznámi výsledok preskúmania rozsahu prítomnosti amerických vojsk v Európe.
Stretnutie, ktoré sa podľa vyhlásenia Bieleho domu uskutočnilo za zatvorenými dverami v Trumpovom sídle Mar-a-Lago, sa zameralo na vojny na Ukrajine a v Iráne. Obaja predstavitelia ho označili za „vynikajúce“ a „veľmi prínosné“.
„Diskutovali sme aj o tom, že Rusko by sa malo vyhnúť akýmkoľvek krokom, ktoré by zámerne alebo neúmyselne eskalovali vojnu, ako aj o dôležitosti dosiahnutia mierového riešenia konfliktu v čo najkratšom čase,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Spoločná výzva Trumpa a Rutteho prichádza napriek tomu, že americký prezident počas stretnutia v Číne minulý týždeň označil ruského prezidenta Vladimira Putina za svojho priateľa.
Rutte sa k Trumpovým vyjadreniam vyjadril v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News. „Prezident Trump svojimi krokmi, aj počas stretnutia v Šen-čene, testuje Putina,“ uviedol generálny tajomník NATO.
„Ako vážne to myslí? Je ochotný sadnúť si za rokovací stôl? Je ochotný sa skutočne zapojiť do rokovaní?“, dodal Rutte s tým, že treba pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Putina, lebo si „myslí, že to funguje“.
Stretnutie na Floride sa uskutočnilo v čase, keď európske krajiny vyjadrili záujem zapojiť sa do predbežných rokovaní, na ktorých sa zatiaľ zúčastňujú len Ukrajina, Rusko a Spojené štáty. Šéf NATO uviedol, že každá dohoda bude musieť zahŕňať bezpečnostné záruky pre Kyjev.
„Keď sa vojna skončí, či už mierovou dohodou, čo by bolo najlepšie, alebo ak to nebude možné, dlhodobým prímerím, musíme zabezpečiť, aby mala Ukrajina do budúcnosti bezpečnostné záruky,“ povedal. Najdôležitejšie je podľa Rutteho to, aby mal Kyjev všetko, čo potrebuje na pokračovanie v boji a vyvíjanie „maximálneho tlaku na Rusov.“
Trump a Rutte diskutovali tiež o zvýšení výdavkov na obranu, na ktoré americký prezident vyzýva európske krajiny, uvádza sa vo vyhlásení.
Stretnutie na Floride sa uskutočnilo aj v čase, keď sa očakáva, že minister obrany USA Pete Hegseth v najbližších týždňoch oznámi výsledok preskúmania rozsahu prítomnosti amerických vojsk v Európe.