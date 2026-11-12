< sekcia Zahraničie
Trump a Si by mohli s Putinom hovoriť o jadrovom odzbrojení
Trump už skôr uviedol, že by chcel s Putinom a Si Ťin-pchingom hovoriť o jadrovom odzbrojení. Peking zatiaľ nepotvrdil, že by táto téma bola súčasťou programu prípadného stretnutia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 12. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching by mohli na prípadnom trojstrannom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň hovoriť aj o jadrovom odzbrojení. Možnosť takéhoto rozhovoru v stredu počas telefonátu otvorili šéfovia diplomacie oboch krajín Marco Rubio a Wang I. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Rubio a Wang sa podľa amerického ministerstva zahraničných vecí zhodli, že k mieru a jadrovému odzbrojeniu môže výrazne prispieť aktívna komunikácia na úrovni lídrov krajín. Platí to podľa nich aj pre prípadné trojstranné stretnutie s Ruskom. Telefonát sa uskutočnil na žiadosť Pekingu.
Trojica by sa mohla stretnúť na okraj summitu Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) 18. a 19. novembra v čínskom Šen-čene. V súčasnosti podľa predstaviteľov všetkých troch krajín prebiehajú rokovania na túto tému.
Trump už skôr uviedol, že by chcel s Putinom a Si Ťin-pchingom hovoriť o jadrovom odzbrojení. Peking zatiaľ nepotvrdil, že by táto téma bola súčasťou programu prípadného stretnutia.
Washington chce, aby sa Čína zapojila do dohody o kontrole jadrových zbraní po tom, ako vo februári vypršala platnosť dvojstrannej zmluvy medzi USA a Ruskom. Peking vtedy odmietol účasť na rokovaniach o odzbrojení s tým, že rozsah jeho jadrových kapacít je odlišný od kapacít Ruska a USA.
Wang podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí povedal Rubiovi, že Čína je pripravená posilniť komunikáciu a spoluprácu s USA a „primerane riešiť rozdiely a citlivé otázky“. Zároveň zdôraznil, že stabilita vo vzťahoch oboch krajín bola „ťažko vybojovaná“.
Trump v nedeľu uviedol, že sa pravdepodobne stretne so Si Ťin-pchingom a Putinom a bude s nimi hovoriť o ukončení vojny v Iráne.
Rubio a Wang sa podľa amerického ministerstva zahraničných vecí zhodli, že k mieru a jadrovému odzbrojeniu môže výrazne prispieť aktívna komunikácia na úrovni lídrov krajín. Platí to podľa nich aj pre prípadné trojstranné stretnutie s Ruskom. Telefonát sa uskutočnil na žiadosť Pekingu.
Trojica by sa mohla stretnúť na okraj summitu Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) 18. a 19. novembra v čínskom Šen-čene. V súčasnosti podľa predstaviteľov všetkých troch krajín prebiehajú rokovania na túto tému.
Trump už skôr uviedol, že by chcel s Putinom a Si Ťin-pchingom hovoriť o jadrovom odzbrojení. Peking zatiaľ nepotvrdil, že by táto téma bola súčasťou programu prípadného stretnutia.
Washington chce, aby sa Čína zapojila do dohody o kontrole jadrových zbraní po tom, ako vo februári vypršala platnosť dvojstrannej zmluvy medzi USA a Ruskom. Peking vtedy odmietol účasť na rokovaniach o odzbrojení s tým, že rozsah jeho jadrových kapacít je odlišný od kapacít Ruska a USA.
Wang podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí povedal Rubiovi, že Čína je pripravená posilniť komunikáciu a spoluprácu s USA a „primerane riešiť rozdiely a citlivé otázky“. Zároveň zdôraznil, že stabilita vo vzťahoch oboch krajín bola „ťažko vybojovaná“.
Trump v nedeľu uviedol, že sa pravdepodobne stretne so Si Ťin-pchingom a Putinom a bude s nimi hovoriť o ukončení vojny v Iráne.