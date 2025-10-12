< sekcia Zahraničie
Trump a Sísí budú v pondelok predsedať mierovému samitu o Gaze
Prímerie v palestínskej enkláve medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti v piatok po nepriamych rokovaniach oboch strán a v nadväznosti na iniciatívu šéfa Bieleho domu.
Autor TASR
Káhira 11. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a egyptská hlava štátu Abdal Fattáh Sísí budú v pondelok predsedať mierovému samitu o Gaze v Šarm aš-Šajchu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Stretnutie sa uskutoční v pondelok popoludní „za účasti vedúcich predstaviteľov z viac ako dvadsiatich krajín,“ uviedla kancelária egyptského prezidenta.
Cieľom stretnutia bude „ukončiť vojnu v pásme Gazy, zvýšiť úsilie o dosiahnutie mieru a stability na Blízkom východe a začať novú éru regionálnej bezpečnosti a stability“.
Účasť na stretnutí prisľúbil aj britský premiér Keir Starmer. „Predseda vlády odcestuje do Egypta, aby sa v pondelok zúčastnil na mierovom summite v Šarm aš-Šajchu,“ uviedol v sobotu úrad britského premiéra.
„Zúčastní sa na slávnostnom podpise mierového plánu pre Gazu, ktorý predstavuje historický obrat v regióne po dvoch rokoch konfliktu a krviprelievania,“ dodala Downing Street.
Do Egypta sa chystá aj generálny tajomník OSN António Guterres. Guterres „cestuje do Egypta, aby sa v pondelok zúčastnil na mierovom summite v Šarm aš-Šajchu,“ uviedol v sobotu hovorca OSN.
