Trump a Sísí v telefonáte diskutovali o Gaze i útokoch proti húsíom

Washington 2. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že v telefonáte so svojím egyptským náprotivkom Abdalom Fattáhom Sísím okrem iného diskutoval aj o Pásme Gazy či „pokroku“ USA v súvislosti s útokmi v Jemene. Kancelária egyptského prezidenta uviedla, že témou rozhovoru bolo sprostredkovateľské úsilie s cieľom obnoviť pokoj v regióne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Trump na svojej sociálnej platforme Truth Social označil telefonát s egyptským prezidentom za veľmi dobrý. Jednou z tém rozhovoru bol podľa Trumpa „obrovský vojenský pokrok“ v boji proti jemenským povstalcom húsíom, ktorí útočia na lode v Červenom mori na znak solidarity s Palestínčanmi.



Bez ďalších podrobností napísal, že so Sísím hovorili „aj o Gaze, možných riešeniach, vojenskej pripravenosti atď.“



Sísího kancelária vo vyhlásení uviedla, že prezidenti sa zhovárali o sprostredkovateľskom úsilí na Blízkom východe. Opätovné nastolenie pokoja na Blízkom východe by podľa kancelárie egyptského prezidenta malo pozitívny vplyv na plavbu v Červenom mori a ukončilo hospodárske straty pre všetky strany.



Trump vo februári navrhol, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy, ktorého obyvatelia by sa mali presunúť do okolitých krajín, napríklad Egypta a Jordánska. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril podporu tomuto plánu.



Egypt, ktorý hraniční s palestínskou enklávou, však prišiel s vlastným návrhom na obnovu Pásma Gazy, ktorý následne arabské krajiny schválili na summite Ligy arabských štátov. Plán Egypta však podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničných vecí nespĺňa požiadavky Washingtonu.



AFP pripomína, že Trump má so Sísím blízke vzťahy a počas stretnutia v roku 2019 ho údajne nazval „mojím obľúbeným diktátorom“. Egypt je jedným z hlavných príjemcov pomoci USA. Spojené štáty poskytujú Egyptu viac ako miliardu dolárov ročne vo forme vojenskej pomoci. Trump po predstavení svojho plánu pre Gazu vyzval Egypt a Jordánsko, aby prijali vysídlených Palestínčanov, a pohrozil zastavením pomoci, ak tak neurobia.



USA v súčasnosti podnikajú útoky na húsíov, ktorí od začiatku vojny v Pásme Gazy útočia na lode v Červenom mori. Húsíovia údery zastavili po začiatku prímeria v palestínskej enkláve. V marci však oznámili ich obnovenie po tom, ako Izrael nedodržal termín na obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy.