Trump a von der Leyenová sa vo Vatikáne dohodli, že sa stretnú

Brusel 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa počas sobotňajšej krátkej interakcie na okraji pohrebu pápeža Františka vo Vatikáne dohodli, že sa niekedy stretnú. Bez ďalších podrobností to na sieti X uviedla hovorkyňa Paula Pinhová, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Trump od januárového návratu do úradu prezidenta prijal niekoľko európskych lídrov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej či britského premiéra Keira Starmera.



Šéfke EK sa však stretnutie s prezidentom USA zrejme až doteraz nepodarilo dohodnúť, aj keď je tento výkonný orgán EÚ zodpovedný za obchodnú politiku bloku a otázky, ako sú clá. Tie vo výške 25 percent Trump uvalil v marci na dovoz áut, ocele a hliníka z EÚ a následne v apríli vo výške 20 percent na ďalšie tovary.



Dvadsaťpercentnú sadzbu potom do 8. júla znížil na polovicu a stanovil 90-dňové obdobie na rokovania s cieľom dosiahnuť komplexnejšiu dohodu o clách. Brusel v reakcii pozastavil svoje plány zaviesť protiopatrenia na niektoré americké tovary a navrhol nulové clo na všetok priemyselný tovar na oboch stranách.



Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v piatok povedal, že ponuka nulového cla si získala len mierny záujem zo strany USA a že Spojené štáty a Európska únia potrebujú ešte veľa práce na dosiahnutie dohody, ktorá by zabránila zavedeniu ciel.