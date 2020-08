Trump a Wheeler sa obviňujú zo zavinenia násilností v Portlande

Portland/Washington 31. augusta (TASR) - Otvorený konflikt sa v nedeľu rozhorel medzi Tedom Wheelerom, demokratickým starostom mesta Portland v americkom štáte Oregon, ktorým už viac ako tri mesiace zmietajú nepokoje, a prezidentom USA Donaldom Trumpom. Zatiaľ, čo Trump zverejnil sériu kritických príspevkov na Twitteri, Wheeler sa do prezidenta pustil na tlačovej konferencii k situácii po zastrelení prívrženca krajnej pravice, píšu agentúry AP a Reuters.



Po tom, čo Trump označil Wheelera za "blázna" a obvinil ho z toho, že nič nerobí proti násiliu v uliciach Portlandu, viditeľne nahnevaný starosta ho prostredníctvom televíznych kamier oslovil v prvej osobe.



"To je typický Trump. Pán prezident, ako si môžete myslieť, že takýto komentár, ak to sledujete, je nejakým spôsobom užitočný? Verím v spoluprácu a predtým som povedal, že musíte urobiť svoj diel a ja svoj a pritom musíme byť obaja zodpovední," uviedol Wheeler.



"Poďme spolupracovať. Nebolo by toto posolstvo? Donald Trump a Ted Wheeler spolupracujú na tom, aby pomohli posunúť túto krajinu vpred. Prečo sa o to nepokúsime?" spýtal sa starosta Portlandu.



Na tlačovej konferencii vystúpil Wheeler po ďalšej eskalácii napätia vyvolanej prívržencami Trumpa, ktorí prešli cez Portland v približne 600 autách a dostali sa do potýčok so svojimi odporcami. Asi 15 minút po ich odchode z mesta bol smrteľne postrelený prívrženec pravicovej skupiny Patriot Prayer, ktorej členovia sa v minulosti často dostali do konfliktu s demonštrantmi v Portlande.



Zakladateľ skupiny Joey Gibson identifikoval obeť ako Aarona "Jaya" Danielsona. Na jeho smrť reagoval Trump tvítom, v ktorom napísal: "Odpočívaj v pokoji Jay!"



Nebolo jasné, či jeho zastrelenie súvisí s potýčkami medzi Trumpovými podporovateľmi a protestujúcimi v Portlande, kde je atmosféra vyhrotená od konca mája po smrti Amforameričana Georgea Floyda.



Trump v nedeľu nepriamo povzbudil svojich priaznivcov, aby išli do Portlandu, keď po postrelení Danielsona zdieľal video, ako smerujú do Portlandu a pripojil komentár "SKVELÍ PATRIOTI!"



Naopak, Wheeler vyzval tých, ktorí chceli prísť do Portlandu "na odplatu", aby to nerobili.