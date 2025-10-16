< sekcia Zahraničie
Trump a Zelenskyj sa podľa médií zamerajú na možné dodávky Tomahawkov
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 16. októbra (TASR) - Piatkové rozhovory medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa sústredia na potenciálne dodanie rakiet Tomahawk Kyjevu. Uviedol to ukrajinský predstaviteľ vo štvrtok pre agentúru AFP, píše TASR.
„Hlavným bodom rokovaní sú Tomahawky. Prirodzene, je tu aj otázka Patriotov,“ uviedol zdroj odkazujúc na americké batérie protivzdušnej obrany. Zelenskyj plánuje pricestovať do Washingtonu vo štvrtok pred schôdzkou s Trumpom, vysvetlil zdroj.
Vzťahy medzi obomi lídrami sa zlepšili, odkedy sa vo februári dostali do sporu v Oválnej pracovni pred televíznymi kamerami. Trump odvtedy pristúpil k tvrdšej kritike Moskvy a vyjadril aj frustráciu z ruského prezidenta Vladimira Putina, píše AFP.
„Zdá sa, že Američania vo všeobecnosti chápu, že pomoc Ukrajine im prináša body a podobne ako tlak na Rusko prispeje k ukončeniu celého konfliktu,“ povedal zdroj pre AFP.
Vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia, ktorí tento týždeň navštívili Washington, sa stretli aj s predstaviteľmi amerických výrobcov zbraní vrátane spoločnosti Raytheon, ktorá vyrába rakety Tomahawk. Zelenskyj sa tiež stretne s výrobcami zbraní, aby diskutovali o dodávkach, tvrdí zdroj.
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Putin vyhlásil, že dodanie týchto rakiet Ukrajine by zničilo vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom a eskalovalo vojnu. Rakety dokážu letieť až do vzdialenosti 2500 kilometrov a Kyjevu by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území.
