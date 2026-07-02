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Trump absolvoval prvý let lietadlom Air Force One darovaným Katarom
Pred odletom do štátu Severná Dakota Trump novinárom povedal, že je nadšený z prvého letu novým lietadlom.
Autor TASR
Washington 2. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump v stredu absolvoval prvý let na palube nového prezidentského špeciálu Air Force One, ktorým sa stal luxusný Boeing 747-8 darovaný Katarom. Trump sa pri tejto príležitosti poďakoval za dar a vyhlásil, že Spojené štáty by si podobné lietadlo nedokázali postaviť. Informovala o tom agentúra AFP.
Pred odletom do štátu Severná Dakota Trump novinárom povedal, že je nadšený z prvého letu novým lietadlom. Stroj podľa neho prešiel rozsiahlymi úpravami vrátane bezpečnostných systémov potrebných na prepravu prezidenta.
Prezident uviedol, že náklady na úpravu katarského lietadla boli pre amerických daňových poplatníkov minimálne v porovnaní s tým, koľko by stálo postavenie takéhoto nového stroja. Dodal, že Katar ponúkol lietadlo ako „príspevok pre Spojené štáty“ po jeho otázke, či ho môže využívať.
Nové lietadlo má slúžiť ako dočasné riešenie, kým spoločnosť Boeing nedodá dva nové prezidentské špeciály Air Force One, čo sa očakáva približne o dva roky - po viacerých meškaniach a navýšení nákladov.
Prvý let prezidentského špeciálu sa uskutočnil len deň po tom, čo Trump čelil ďalšej kritike po zverejnení majetkových priznaní. Vyplynulo z nich totiž, že v prvom roku po návrate do Bieleho domu zarobil približne 1,2 miliardy dolárov na kryptomenových projektoch svojej rodiny. Trump však akékoľvek pochybenia odmietol.
Pred odletom do štátu Severná Dakota Trump novinárom povedal, že je nadšený z prvého letu novým lietadlom. Stroj podľa neho prešiel rozsiahlymi úpravami vrátane bezpečnostných systémov potrebných na prepravu prezidenta.
Prezident uviedol, že náklady na úpravu katarského lietadla boli pre amerických daňových poplatníkov minimálne v porovnaní s tým, koľko by stálo postavenie takéhoto nového stroja. Dodal, že Katar ponúkol lietadlo ako „príspevok pre Spojené štáty“ po jeho otázke, či ho môže využívať.
Nové lietadlo má slúžiť ako dočasné riešenie, kým spoločnosť Boeing nedodá dva nové prezidentské špeciály Air Force One, čo sa očakáva približne o dva roky - po viacerých meškaniach a navýšení nákladov.
Prvý let prezidentského špeciálu sa uskutočnil len deň po tom, čo Trump čelil ďalšej kritike po zverejnení majetkových priznaní. Vyplynulo z nich totiž, že v prvom roku po návrate do Bieleho domu zarobil približne 1,2 miliardy dolárov na kryptomenových projektoch svojej rodiny. Trump však akékoľvek pochybenia odmietol.