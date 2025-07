Trump absolvuje v septembri druhú štátnu návštevu Veľkej Británie

Londýn 14. júla (TASR) — Americký prezident Donald Trump uskutoční v dňoch 17. - 19. septembra druhú štátnu návštevu Veľkej Británie, na ktorú ho pozval kráľ Karol III. Oznámil to v pondelok Buckinghamský palác, informovala agentúra AP.



Trumpa, ktorý je veľkým podporovateľom kráľovskej rodiny, bude na trojdňovej návšteve sprevádzať jeho manželka Melania.



Po príchode do Británie ho na Windsorskom hrade privítajú kráľ Karol III. a kráľovná Camilla.



Trumpa pozval na návštevu Karol III. prostredníctvom osobného listu, ktorý mu počas februárovej návštevy Washingtonu odovzdal britský premiér Keir Starmer. Šéf Bieleho domu to vtedy označil za „veľkú česť“. Ako poznamenala AP, hoci pozvanie na štátnu návštevu Británie oficiálne posiela kráľ, robí tak na základe odporúčania vlády.



Trump je prvý americký prezident, ktorý bol pozvaný na druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. Predchádzajúcu absolvoval v júni 2019 počas svojho prvého funkčného obdobia, keď ho privítala kráľovná Alžbeta II., matka súčasného panovníka.



Návšteva Trumpa sa považuje za súčasť Starmerovho úsilia zmierniť vplyv niektorých jeho rozhodnutí na Britániu. Vzťah medzi oboma politikmi sa javí ako priateľský, píše AP.



Podujatia súvisiace so štátnymi návštevami sa zvyčajne konajú v Buckinghamskom paláci a jeho okolí, ten však v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.



Podrobný program Trumpovej návštevy bude zverejnený neskôr. Podľa televízie Sky News je nepravdepodobné, že by americký prezident vystúpil v Dolnej snemovni parlamentu, čo je zvyčajne pocta udeľovaná hlavám štátov počas ich návštevy. Proti sú aj niektorí poslanci Satarmerovej Labouristickej strany.



Dolná snemovňa však v čase Trumpovej návštevy zasadať nebude, pretože 16. septembra sa začne sezóna straníckych zjazdov. Druhá komora, Snemovňa lordov, zasadať bude.