Trump adresoval Hamasu poslednú výzvu na prepustenie rukojemníkov

Washington 6. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump adresoval v stredu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas "posledné varovanie". Hamas v ňom vyzval, aby prepustil všetkých zvyšných rukojemníkov, ktorých ešte zadržiava v Pásme Gazy a zároveň sa z tohto územia stiahol. Trump to napísal v príspevku na svojej platforme Truth Social krátko po tom, ako sa v Bielom dome stretol s ôsmimi už prepustenými rukojemníkmi Hamasu, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



"Prepusťte všetkých rukojemníkov hneď teraz, nie neskôr, a okamžite vráťte všetky mŕtve telá ľudí, ktorých ste zavraždili, inak je to váš KONIEC," napísal Trump v príspevku adresovanému Hamasu. "Len chorí a zvrátení ľudia si nechávajú telá a vy ste chorí a zvrátení!" pokračoval.



Americký prezident ďalej tiež napísal, že nijaký člen Hamasu nebude v bezpečí, ak tieto jeho slová neposlúchne a dodal, že Izraelu posiela všetko potrebné na to, aby "dokončil svoju prácu". Hamas zároveň svojím "posledným varovaním" vyzval, aby z Gazy odišiel teraz, keď má ešte šancu.



Podobný apel ako Hamasu adresoval Trump čo sa týka rukojemníkov aj obyvateľom Gazy. "Ľuďom v Gaze: Čaká vás krásna budúcnosť, ale nie ak budete zadržiavať rukojemníkov. Ak budete, ste MŔTVI! Urobte MÚDRE rozhodnutie. PREPUSŤTE RUKOJEMNÍKOV TERAZ, INAK VÁS NESKÔR ČAKÁ PEKLO!" dodal Trump na záver svojho príspevku.



Prezident USA sa takto vyjadril len niekoľko hodín po tom, ako Biely dom potvrdil, že Spojené štáty priamo rokujú s Hamasom. Viaceré médiá na čele s portálom Axios už predtým informovali, že americkí predstavitelia so zástupcami Hamasu vyjednávajú o prepustení amerických rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú v Pásme Gazy.



Hamas v Gaze naďalej zadržiava približne 59 rukojemníkov, ktorých spolu s ďalšími zhruba 200 ľuďmi uniesol v októbri 2023 pri teroristickom útoku na Izrael. Z 59 rukojemníkov je podľa izraelských úradov 35 po smrti a 22 nažive. Stav zvyšných dvoch je neznámy.



AFP uvádza, že medzi zvyšnými rukojemníkmi je aj päť Američanov, z ktorých v prípade štyroch už bolo potvrdené úmrtie, zatiaľ čo piaty je pravdepodobne stále nažive.