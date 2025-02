Trump: Agentúru zahraničnej pomoci USAID treba zrušiť, je skorumpovaná

Washington 7. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že Agentúru Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID) by mali zrušiť. Demokrati varujú, že takýto krok by bol bez potvrdenia Kongresom protiústavný, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Korupcia je tam taká, aká sa málokedy vidí. Zatvorte to!" napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Trump sa od svojho nástupu v januári 2025 spoločne s miliardárom a šéfom Odboru pre efektívnosť vlády Elonom Muskom snažia podľa vlastných slov znížiť zamestnanecké stavy vo federálnej správe vláde a spraviť ju efektívnejšou. Musk nazval USAID "hniezdom zmijí radikálnych ľavicových marxistov, ktorí nenávidia Ameriku".



Agentúre boli už zamrazené peniaze na humanitárnu pomoc a tisícom jej zamestnancom nariadili dovolenku. Podľa agentúry AFP má byť počet zamestnancov znížený z 10.000 na 300.



USAID zastrešoval humanitárne, zdravotnícke alebo núdzové programy v približne 120 krajinách sveta.