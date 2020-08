Trump: Ak Biden vyhrá voľby, Američania sa budú musieť učiť po čínsky

Washington 12. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok v dvoch rozhovoroch kritizoval svojho rivala v prezidentských voľbách Joea Bidena za slabý postoj voči Číne. Okrem iného povedal, že Američania sa budú v prípade Bidenovho víťazstva musieť učiť po čínsky, informovala spravodajská stanica CNN.



"Ak tieto voľby Donald Trump prehrá, Čína bude vlastniť Spojené štáty. Ak nevyhrám, budete sa musieť učiť po čínsky," povedal Trump, pričom o sebe hovoril v tretej osobe.



Trump obviňuje Čínu z rozšírenia koronavírusu do celého sveta a zo šírenia nepravdivých informácií o víruse. Prezident uviedol, že jeho kedysi dobrý vzťah s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom je preč a jeho administratíva urobila niekoľko krokov, ktoré vytvárajú tlak na Peking. Jedným z nich je návšteva amerického ministra zdravotníctva Alexa Azara na Taiwane.



Napriek tomu Trump viackrát odmietol odsúdiť Čínu za potláčanie práv Ujgurov v autonómnej oblasti Sin-ťiang alebo za správanie Číny v Hongkongu.



Bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton vo svojej nedávno vydanej knihe napísal, že Trump počas minuloročného rozhovoru v rámci summitu G20 čínskemu prezidentovi povedal, že by mal pokračovať v budovaní internačných táborov pre príslušníkov turkotatárskej menšiny Ujgurov.



Trump toto obvinenie odmietol a Boltona nazval "chorým mužom".



Podobne Trump odmietol odsúdiť zasahovanie Číny do záležitostí Hongkongu. Povedal len, že "Hongkong dlhé roky zarábal veľa peňazí, ktoré sme mohli zarobiť my (Spojené štáty), na newyorskej burze".



Dodal, že geografická poloha Hongkongu znemožňuje vzdor čínskemu vplyvu.