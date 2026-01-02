< sekcia Zahraničie
Trump: Ak bude Irán zabíjať demonštrantov, USA im prídu na pomoc
Počas protestov od konca minulého týždňa dosiaľ podľa štátnych médií zadržali v Iráne desiatky ľudí.
Autor TASR
Washington 2. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok varoval Irán, že ak budú jeho bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc. Uviedol to na sieti Truth Social v reakcii na prebiehajúce protesty v Iráne, ktoré trvajú od nedele a ktoré podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny. USA sú podľa Trumpa odhodlané a pripravené konať. Informuje o tom TASR.
„Ak bude Irán strieľať a zabíjať pokojných demonštrantov, ako to má vo zvyku, Spojené štáty americké im prídu na pomoc. Zbrane máme nabité a sme pripravení ísť na vec,“ napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Trump. Už začiatkom týždňa pohrozil Iránu, že USA eliminujú akýkoľvek jeho pokus obnoviť jadrový program, a to opäť aj formou útoku.
Počas protestov od konca minulého týždňa dosiaľ podľa štátnych médií zadržali v Iráne desiatky ľudí. Prezident Masúd Pezeškiján medzitým počas návštevy jednej z provincií, kde sa konali protesty, priznal chyby vlády a vyzval na dialóg.
Pri zrážkach demonštrantov s bezpečnostnými zložkami zahynulo najmenej sedem ľudí a 17 ich utrpelo zranenia. Polooficiálna tlačová agentúra Fárs uviedla, že troch „výtržníkov“ zabili, keď sa pokúsili vstúpiť do priestorov policajnej stanice v provincii Lorestán.
Na videách na sociálnych sieťach - ktoré však nebolo možné nezávisle overiť - bolo vidno zamaskovaných ľudí podpaľujúcich autá a hádžucich kamene v meste Azná, pričom v pozadí sa ozývala streľba.
Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskeho rialu. Protesty začali pôvodne maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí islamskej republiky. Na demonštrácie vyzvali aj študentské organizácie, ktoré zohrávali úlohu pri protestných hnutiach v minulosti.
