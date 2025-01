Trump: Ak Hamas do inaugurácie neprepustí rukojemníkov, vypukne peklo

Washington 7. januára (TASR) - Budúci americký prezident Donald Trump v utorok varoval, že ak palestínsky Hamas do jeho inaugurácie 20. januára neprepustí zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, na Blízkom východe "vypukne peklo". TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.



"Nebude to dobré pre Hamas a, úprimne povedané, nebude to dobré pre nikoho. Vypukne peklo. Nemusím viac hovoriť, ale je to tak," povedal Trump na tlačovej konferencii. Dodal, že k útoku palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023 "nemalo nikdy dôjsť".



Trumpov budúci vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff novinárom povedal, že pri rokovaniach o dohode, ktorá by viedla k prepusteniu rukojemníkov zadržiavaných v Gaze, dochádza k "veľkému pokroku". V tejto súvislosti takisto podľa svojich slov dúfa, že dobré správy budú už pred Trumpovou inauguráciou 20. januára.



Witkoff ďalej povedal, že sa vráti do katarskej Dauhy, kde sa v stredu budú konať rokovania, ktoré medzi Izraelom a Hamasom sprostredkovávajú Spojené štáty, Egypt a Katar.



Októbrový útok Hamasu na Izrael vyvolal vojnu v Pásme Gazy, ktorá trvá už približne 15 mesiacov. Palestínske komandá vedené Hamasom vtedy podľa izraelských údajov zabili na juhu Izraela okolo 1200 ľudí a 251 ďalších uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Z nich 96 naďalej zostáva v palestínskej enkláve a približne tretina je podľa Izraela už po smrti.



Izraelská odvetná vojenská operácia si doteraz podľa Hamasom riadených úradov vyžiadala už viac než 45.000 obetí. Okrem toho izraelské nálety a intenzívne bombardovanie zrovnali so zemou veľkú časť palestínskej enklávy a podľa OSN väčšina tamojšieho obyvateľstva bola nútená opustiť svoje domovy.