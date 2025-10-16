Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Zahraničie

Trump: Ak hamasáci neprestanú s popravami v Gaze, zabijeme my ich

.
Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Medzinárodné pobúrenie vyvolali predtým správy o zabíjaní, ktorého sa v Pásme Gazy údajne dopúšťajú bojovníci Hamasu, pripomína DPA.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil vo štvrtok palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, že ak neprestane s vykonávaním popráv v Pásme Gazy, tak budú pozabíjaní samotní členovia Hamasu. Trump to uviedol na svojej platforme Truth Social. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Ak bude Hamas pokračovať v zabíjaní ľudí v Gaze, čo nebolo súčasťou dohody, tak nebudeme mať inú možnosť, len ísť a zabiť ich. Ďakujem za vašu pozornosť venovanú tejto záležitosti!“ napísal Trump v spomenutom príspevku bez toho, aby objasnil, ktoré konkrétne zložky by boli proti Hamasu nasadené.

Medzinárodné pobúrenie vyvolali predtým správy o zabíjaní, ktorého sa v Pásme Gazy údajne dopúšťajú bojovníci Hamasu, pripomína DPA. Trump ich však ešte v utorok komentoval s určitou mierou pochopenia s tým, že Hamas zakročil voči „veľmi, veľmi zlým gangom“, čo bolo podľa neho „v poriadku“.

Na platforme X však bolo následne zverejnené video, na ktorom bola zachytená poprava ôsmich ľudí zastrelením v jednej lokalite južne od mesta Gaza. Očití svedkovia agentúre DPA telefonicky potvrdili, že Hamas popravených vinil z kolaborácie s izraelskou armádou.

Popravy ostro odsúdila aj Palestínska samospráva v Ramalláhu.
.

Neprehliadnite

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?