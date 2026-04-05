Trump: Ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv, budeme útočiť na elektrárne
Šéf Bieleho domu sa v osobitnom príspevku opäť vyjadril aj k zachránenému členovi posádky stíhačky F-15 zostrelenej v piatok nad územím Iránu.
Autor TASR
Washington 5. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že pokiaľ Irán neotvorí Hormuzský prieliv, Spojené štáty budú v utorok útočiť na iránsku infraštruktúru. Opätovne sa vyjadril aj k zachránenému členovi posádky zostrelenej stíhačky F-15, píše TASR.
„Utorok bude v Iráne deň elektrární a zároveň deň mostov, všetko v jednom. Niečo také tu ešte nebolo!!! Otvorte ten ****** prieliv, vy šialení bastardi, inak tam budete mať peklo – LEN SA POZERAJTE! Sláva Alahovi,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Šéf Bieleho domu sa v osobitnom príspevku opäť vyjadril aj k zachránenému členovi posádky stíhačky F-15 zostrelenej v piatok nad územím Iránu. O ňom Trump v nedeľu ráno napísal, že je v bezpečí a zdravý a „utrpel zranenia, ale bude v poriadku“.
„Zachránili sme vážne zraneného a naozaj statočného člena posádky/dôstojníka lietadla F-15 z hlbín iránskych hôr. Iránska armáda ho intenzívne a v hojnom počte hľadala a približovala sa k nemu,“ uviedol americký prezident. Oznámil, že o 13.00 h washingtonského času (19.00 h SELČ) bude mať v tejto súvislosti tlačovú konferenciu.
