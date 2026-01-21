< sekcia Zahraničie
Trump: Ak na mňa Irán zaútočí, USA ho vymažú z povrchu zemského
Odpovedal tak na otázku o správach, že vedenie Iránu mu údajne hrozí smrťou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 21. januára (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu pohrozil Iránu zničením v prípade, že by tento štát naňho zosnoval útok. Povedal to pre americkú televíziu NewsNation, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
„Celá krajina vyletí do vzduchu,“ pohrozil Iránu šéf Bieleho domu. Dodal, že „ak sa niečo stane, vymažú ich z povrchu zemského“. Odpovedal tak na otázku o správach, že vedenie Iránu mu údajne hrozí smrťou.
Po Trumpových vyhrážkach a osobných útokoch zo strany iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího rastú obavy z vojenskej eskalácie v regióne. Americký prezident sa nedávno vyslovil za zmenu režimu v Iráne. Hlava štátu Masúd Pezeškiján uviedol, že agresia voči Chameneímu by znamenala vyhlásenie vojny iránskemu národu.
„Celá krajina vyletí do vzduchu,“ pohrozil Iránu šéf Bieleho domu. Dodal, že „ak sa niečo stane, vymažú ich z povrchu zemského“. Odpovedal tak na otázku o správach, že vedenie Iránu mu údajne hrozí smrťou.
Po Trumpových vyhrážkach a osobných útokoch zo strany iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího rastú obavy z vojenskej eskalácie v regióne. Americký prezident sa nedávno vyslovil za zmenu režimu v Iráne. Hlava štátu Masúd Pezeškiján uviedol, že agresia voči Chameneímu by znamenala vyhlásenie vojny iránskemu národu.