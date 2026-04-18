Trump: Ak nepríde k dohode s Iránom, prímerie po strede asi nepredĺžim
Air Force One 18. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok večer vyhlásil, že pokiaľ nepríde k mierovej dohode s Iránom, Spojené štáty budú naďalej blokovať iránske prístavy. Zároveň naznačil, že nemusí predĺžiť platnosť prímeria po jeho skončení v stredu, informuje TASR podľa správy AFP.
„Možno ho nepredĺžim, ale blokáda bude pokračovať,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One.
V ten istý deň už pritom Trump avizoval, že medzi Spojenými štátmi a Iránom už nezostali žiadne sporné body pre dohodu, ktorá je „veľmi blízko“. „Sme veľmi blízko. Vyzerá to tak, že to bude dobré pre všetkých. A sme veľmi blízko dohody,“ povedal Trump v predchádzajúcom telefonickom rozhovore, ktorý poskytol po sérií príspevkov na jeho platforme Truth Social vrátane o Iráne a znovuotvorení Hormuzského prielivu.
„Prieliv bude otvorený, už je otvorený. A veci sa vyvíjajú veľmi dobre,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
