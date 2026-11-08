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Trump: Ak pokročíme v rokovaniach, útoky na Irán sú nepravdepodobné
Trumpova Republikánska strana v utorkových voľbách utrpela výrazné straty a obe komory amerického Kongresu ovládnu demokrati.
Autor TASR
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Washington 8. novembra (TASR) - Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je „veľmi nepravdepodobné“, že by musel nariadiť ďalšie útoky na Irán, pokiaľ dôjde k pokroku v rokovaniach. Vyjadril sa tak v nedeľu večer v rozhovore pre televíziu CNN. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí medzičasom v štátnej televízii uviedol, že sprostredkovatelia rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom od utorkových volieb do amerického Kongresu nikam nevycestovali, informuje TASR.
„Záleží na tom, či podpíšu veľmi dôslednú dohodu, alebo nie,“ vyhlásil Trump. „Je vysoko nepravdepodobné, že to nebude potrebné. Ak by to bolo potrebné, urobil by som to, ale udreli sme na nich naozaj tvrdo,“ zdôraznil, pričom Irán opätovne označil za zlyhávajúcu krajinu.
Šéf Bieleho domu počas rozhovoru uviedol, že americké sily sú v regióne pripravené, ak by vydal rozkaz na úder. „Sme na to pripravení. Mám tam tri lietadlové lode. Ďalšia práve dorazila,“ uviedol.
USA podľa neho majú zostavený zoznam infraštruktúry, na ktorú sa v prípade obnovenia útokov plánujú zamerať. „Je tam 38 mostov, ktoré vieme zničiť doslova za jednu hodinu,“ povedal. Ničeniu iránskych mostov by sa však podľa vlastných slov rád vyhol, keďže znovu ich postaviť bude trvať mnoho rokov. „Nemám rád, keď sa zbúrajú mosty. A najťažšie sa stavia práve most. Trvá to roky a ja som dobrý staviteľ,“ vyhlásil.
Rokovania medzi USA a Iránom prebiehajú, pričom rozhovory sprostredkuje Katar. V piatok Katar oznámil, že Trump telefonoval s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním, s ktorým hovoril o zmiernení napätia v regióne. Deň predtým Arákčí hovoril so svojimi rezortnými kolegami zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Ománu, Pakistanu, Kuvajtu, Jordánska, Turecka, Cypru a Kataru.
Šéf iránskej diplomacie v nedeľu vyhlásil, že po amerických voľbách „bude ešte chvíľu trvať, kým sa vytvorí priaznivá atmosféra na obnovenie ciest sprostredkovateľov“. Trumpova Republikánska strana v utorkových voľbách utrpela výrazné straty a obe komory amerického Kongresu ovládnu demokrati.
„Záleží na tom, či podpíšu veľmi dôslednú dohodu, alebo nie,“ vyhlásil Trump. „Je vysoko nepravdepodobné, že to nebude potrebné. Ak by to bolo potrebné, urobil by som to, ale udreli sme na nich naozaj tvrdo,“ zdôraznil, pričom Irán opätovne označil za zlyhávajúcu krajinu.
Šéf Bieleho domu počas rozhovoru uviedol, že americké sily sú v regióne pripravené, ak by vydal rozkaz na úder. „Sme na to pripravení. Mám tam tri lietadlové lode. Ďalšia práve dorazila,“ uviedol.
USA podľa neho majú zostavený zoznam infraštruktúry, na ktorú sa v prípade obnovenia útokov plánujú zamerať. „Je tam 38 mostov, ktoré vieme zničiť doslova za jednu hodinu,“ povedal. Ničeniu iránskych mostov by sa však podľa vlastných slov rád vyhol, keďže znovu ich postaviť bude trvať mnoho rokov. „Nemám rád, keď sa zbúrajú mosty. A najťažšie sa stavia práve most. Trvá to roky a ja som dobrý staviteľ,“ vyhlásil.
Rokovania medzi USA a Iránom prebiehajú, pričom rozhovory sprostredkuje Katar. V piatok Katar oznámil, že Trump telefonoval s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním, s ktorým hovoril o zmiernení napätia v regióne. Deň predtým Arákčí hovoril so svojimi rezortnými kolegami zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Ománu, Pakistanu, Kuvajtu, Jordánska, Turecka, Cypru a Kataru.
Šéf iránskej diplomacie v nedeľu vyhlásil, že po amerických voľbách „bude ešte chvíľu trvať, kým sa vytvorí priaznivá atmosféra na obnovenie ciest sprostredkovateľov“. Trumpova Republikánska strana v utorkových voľbách utrpela výrazné straty a obe komory amerického Kongresu ovládnu demokrati.