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Trump: Ak sa demokrati pokúsia o moje odvolanie, zničí ich to
Americký líder na stavenisku tanečnej sály Bieleho domu tiež pripustil, že vojna s Iránom prispela k prehre Republikánskej strany.
Autor TASR
Washington 4. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že ak sa demokrati pokúsia o jeho odvolanie, zničí to ich stranu. Po prehre Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu USA o tom TASR informuje na základe správy agentúry AFP.
„Myslím si, že by to zničilo Demokratickú stranu, ak by sa o to pokúsili,“ odpovedal Trump novinárom na otázku o jeho prípadnom procese odvolania (impeachment). Zdôraznil, že na to „neexistuje žiadny dôvod“.
Americký líder na stavenisku tanečnej sály Bieleho domu tiež pripustil, že vojna s Iránom prispela k prehre Republikánskej strany. Viceprezident J. D. Vance už predtým vyzval republikánov, aby priznali dopad nepopulárneho vojnového konfliktu na voľby.
„Myslím si, že je to z veľkej časti pravda, pretože to v krátkodobom horizonte viedlo k zdraženiu benzínu,“ povedal Trump. „Avšak, pokiaľ by som mal možnosť urobiť to znovu, musel by som to urobiť znovu. Pretože z dlhodobého hľadiska je to jediná odpoveď. Nemôžeme dovoliť, aby mal Irán jadrovú zbraň,“ skonštatoval prezident.
Napriek dôsledkom vojny zdôraznil, že neodvolá ministra obrany Petea Hegsetha. „Myslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal.
Šéf Bieleho domu sa k jednotlivým záležitostiam vyjadroval na stavenisku novej tanečnej sály. Išlo o jeho prvé vyhlásenie od prehry vo voľbách. „Bude to nielen jedna z najväčších, ale podľa mňa aj najkrajších tanečných sál na svete,“ povedal novinárom, pričom spočiatku o voľbách vôbec nehovoril.
Republikánska strana stratila v utorňajších voľbách doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte. Ovládnu ich demokrati a umožní im to vytvárať vyšetrovacie výbory a predvolávať si na verejné vypočutia členov Trumpovej administratívy pre ich konkrétne rozhodnutia, výdavky, politiku alebo možné porušenia zákona.
Demokrati uspeli aj v doterajších republikánskych baštách vrátane štátov Texas a Kansas.
„Myslím si, že by to zničilo Demokratickú stranu, ak by sa o to pokúsili,“ odpovedal Trump novinárom na otázku o jeho prípadnom procese odvolania (impeachment). Zdôraznil, že na to „neexistuje žiadny dôvod“.
Americký líder na stavenisku tanečnej sály Bieleho domu tiež pripustil, že vojna s Iránom prispela k prehre Republikánskej strany. Viceprezident J. D. Vance už predtým vyzval republikánov, aby priznali dopad nepopulárneho vojnového konfliktu na voľby.
„Myslím si, že je to z veľkej časti pravda, pretože to v krátkodobom horizonte viedlo k zdraženiu benzínu,“ povedal Trump. „Avšak, pokiaľ by som mal možnosť urobiť to znovu, musel by som to urobiť znovu. Pretože z dlhodobého hľadiska je to jediná odpoveď. Nemôžeme dovoliť, aby mal Irán jadrovú zbraň,“ skonštatoval prezident.
Napriek dôsledkom vojny zdôraznil, že neodvolá ministra obrany Petea Hegsetha. „Myslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal.
Šéf Bieleho domu sa k jednotlivým záležitostiam vyjadroval na stavenisku novej tanečnej sály. Išlo o jeho prvé vyhlásenie od prehry vo voľbách. „Bude to nielen jedna z najväčších, ale podľa mňa aj najkrajších tanečných sál na svete,“ povedal novinárom, pričom spočiatku o voľbách vôbec nehovoril.
Republikánska strana stratila v utorňajších voľbách doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte. Ovládnu ich demokrati a umožní im to vytvárať vyšetrovacie výbory a predvolávať si na verejné vypočutia členov Trumpovej administratívy pre ich konkrétne rozhodnutia, výdavky, politiku alebo možné porušenia zákona.
Demokrati uspeli aj v doterajších republikánskych baštách vrátane štátov Texas a Kansas.