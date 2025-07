Trump: k sa Irán pokúsi obnoviť jadrové spôsobilosti, zlikvidujeme ich

Turnberry 28. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok varoval Irán pred ďalším bombardovaním zo strany Spojených štátov v prípade, že sa pokúsi obnoviť svoj jadrový program. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Irán podľa Trumpa vysiela „nepríjemné signály“ a akákoľvek snaha o obnovenie iránskeho jadrového programu sa stretne s tvrdou reakciou Spojených štátov.



„Zlikvidovali sme ich jadrové spôsobilosti. Môžu začať znova. Ak to urobia, zlikvidujeme ich rýchlejšie, ako by ste nad tým mohli mávnuť rukou,“ vyhlásil americký prezident počas stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom vo svojom golfovom rezorte v škótskom Turnberry.



USA zaútočili 22. júna na trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom. Tieto údery podľa Washingtonu vrátili iránsky jadrový program o niekoľko rokov späť. Trump tvrdí, že zariadenia boli úplne zničené.



Stanica NBC News však v polovici júla s odvolaním na bývalých a súčasných amerických vládnych predstaviteľov informovala, že zničená bola len jedna z troch zasiahnutých lokalít - zariadenie na obohacovanie uránu Fordó. Zvyšné dve, Isfahán a Natanz, zostali podľa oboznámených zdrojov zväčša nepoškodené a potenciálne schopné obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých mesiacov.