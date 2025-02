Trump: Americká správa Pásma Gazy by neumožnila návrat Palestínčanov

Washington 10. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že Palestínčania by v rámci jeho plánu na prevzatie kontroly nad Pásmom Gazy nemali právo na návrat do regiónu. Namiesto toho pre nich navrhuje vytvorenie "krásnych komunít" na niekoľkých miestach za jeho hranicami, uviedol v rozhovore pre televíziu Fox News zverejnenom v pondelok. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Na otázku moderátora Breta Baiera, či by sa Palestínčania mohli vrátiť do Pásma Gazy, odpovedal Trump negatívne. "Nie, nemali by (právo vrátiť sa), pretože budú mať oveľa lepšie bývanie," povedal americký prezident.



Ozrejmil, že v rámci jeho plánu ovládnuť túto oblasť by Palestínčanom mohol poskytnúť až šesť rôznych lokalít na presídlenie, kde by boli v bezpečí. Označil to za "rozvoj nehnuteľností do budúcnosti", do ktorého by Spojené štáty podľa jeho slov nemuseli investovať veľa peňazí.



"Inými slovami, hovorím o vybudovaní trvalého miesta pre nich, pretože ak sa teraz budú musieť vrátiť, bude trvať roky, kým sa to vôbec bude dať - (Pásmo Gazy) nie je obývateľné," dodal Trump.



Prvýkrát hovoril Trump o svojom pláne prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy minulý utorok počas tlačovej konferencie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Okrem obsadenia tohto regiónu sa Trump zaviazal odstrániť z neho trosky a nevybuchnuté bomby a premeniť ho na "riviéru Blízkeho východu".



Jeho vyjadrenia pobúrili palestínskych predstaviteľov, ako aj Egypt a Jordánsko, ktoré Trump pôvodne vyzval na prijatie Palestínčanov. "Myslím si, že by som sa mohol dohodnúť s Jordánskom. Myslím si, že by som sa mohol dohodnúť s Egyptom. Viete, dávame im miliardy a miliardy dolárov ročne," povedal Trump.



Voči návrhu sa ohradilo aj medzinárodné spoločenstvo, na rozdiel od Netanjahua, ktorý sa tejto Trumpovej ambícii potešil.