Trump: Americkí vojaci sa z Afganistanu začnú sťahovať

Washington 1. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že americké jednotky sa z Afganistanu začnú sťahovať s "okamžitou platnosťou". Informovala o tom agentúra DPA.



"Dnes. Začnú okamžite," povedal Trump po tom, čo Spojené štáty podpísali s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa aj stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu.



"Túto dohodu by nikto nemal kritizovať, po 19 rokoch," dodal Trump, čím mal na mysli dĺžku angažovanosti Spojených štátov v afganskom konflikte.



Dohoda, pri ktorej podpise bol prítomný aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, stanovuje časový plán, na základe ktorého Spojené štáty stiahnu všetky svoje sily z Afganistanu v priebehu 14 mesiacov, ak bude tamojšie militantné hnutie Taliban dohodu dodržiavať.



Dohoda by mala viesť k dialógu medzi vládou v Kábule a Talibanom. Mierové rokovania v rámci Afganistanu by sa podľa AFP mali začať 10. marca.



Pozícia afganskej vlády v Kábule, ktorá bola z rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Talibanom vylúčená, je však naďalej nejasná v čase, keď Afganistan sužuje nová politická kríza po sporných výsledkoch volieb.