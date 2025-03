Trump: Amerika by sa nemala toľko znepokojovať kvôli Putinovi

Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump reagoval v nedeľu na kritiku svojho zbližovania sa s Ruskom ohľadne situácie na Ukrajine s tým, že Spojené štáty by si mali robiť "menej starostí" s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Mali by sme tráviť menej času znepokojovaním sa nad Putinom, a viac času znepokojovaním sa nad znásilňujúcimi gangmi migrantov, drogových barónov, vrahov a ľudí z ústavov pre duševne chorých, ktorí prichádzajú do našej krajiny - aby sme neskončili ako Európa!" napísal Trump na svojej platforme Truth Social.



Trumpov ohromujúci posun v prístupe k vojne na Ukrajine a Rusku sa naplno prejavil už pred pár dňami, keď pred novinármi v Bielom dome nadával na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, píše agentúra AFP.



Bezprecedentná verejná roztržka viedla k odchodu Zelenského z Bieleho domu bez predpokladaného podpísania zmluvy o zdieľaní práv na nerastné suroviny na Ukrajine. Počas nej Trump označil ukrajinského vodcu za "nevďačného".



Rastúca blízkosť Trumpa s Putinom vyvolala znepokojenie v Európe, ale aj v radoch amerických demokratov, ktorí poukázali na obavy o národnú bezpečnosť.



"Biely dom sa stal ramenom Kremľa," povedal demokratický senátor Chris Murphy, ktorý sa prejavuje ako jeden z najotvorenejších Trumpových kritikov. "Zdá sa, že Amerika sa snaží spojiť s diktátormi," povedal predtým pre CNN.



Trumpova Republikánska strana medzitým naznačuje, že by mal Zelenskyj odstúpiť, aby sa zabezpečila mierová dohoda s Moskvou, pripomína AFP.