Trump: Armáda USA udrela na ďalšiu loď zapojenú do pašovania drog
Autor TASR
Washington, 20. septembra (TASR) – Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že armáda Spojených štátov uskutočnila tretí smrtiaci útok tento mesiac proti plavidlu údajne zapojenému do pašovania drog. TASR správu prevzala od agentúry AP.
Trump vo svojom príspevku na sociálnej sieti uviedol, že pri útoku zahynuli traja ľudia. Zasiahnuté plavidlo podľa neho patrilo „organizácii označenej za teroristickú, ktorá sa podieľala na pašovaní drog v oblasti, spadajúcej pod velenie USSOUTHCOM.“ Bližšie podrobnosti o mieste zásahu nezverejnil, a ani Biely dom či Pentagón bezprostredne nereagovali na žiadosti o vyjadrenie.
„Spravodajské služby potvrdili, že plavidlo prevážalo nelegálne omamné látky a pohybovalo sa po známej pašeráckej trase,“ napísal Trump a dodal, že drogy na palube mohli zničiť životy a zdravie Američanov.
K útoku prišlo len štyri dni po tom, čo Trump v pondelok oznámil, že americká armáda zaútočila na loď, ktorá údajne prevážala drogy z Venezuely. Aj v tomto prípade zahynuli traja ľudia na palube.
Tento zásah nasledoval po útoku z 2. septembra, pri ktorom armáda podľa Trumpovej administratívy zlikvidovala rýchločln plný drog. Pri akcii zahynulo 11 osôb. Trump tvrdí, že loď ovládala venezuelská kriminálna skupina Tren de Aragua, ktorú USA začiatkom tohto roka zaradili na zoznam zahraničných teroristických organizácií.
Administratíva Donalda Trumpa odôvodňuje tieto vojenské akcie ako nevyhnutnú eskaláciu v boji proti prúdu drog smerujúcich do Spojených štátov, avšak viacerí senátori spolu s organizáciami na ochranu ľudských práv spochybňujú zákonnosť týchto krokov.
