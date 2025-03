Trump avizuje svoj telefonát s Putinom na utorok

Washington 17. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump v pondelok oznámil, že v utorok plánuje rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Novinárov o tom Trump informoval počas letu z Floridy do Washingtonu, informovala agentúra AP, píše TASR.



"V utorok sa porozprávam s prezidentom Putinom. Cez víkend sa urobilo veľa práce," povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One počas návratu do Washingtonu.



Dodal, že "chceme zistiť, či dokážeme ukončiť túto vojnu (na Ukrajine). Možno môžeme, možno nie, ale myslím si, že máme veľmi dobrú šancu," povedal Trump.



Uviedol, že súčasťou rozhovorov súvisiacich s ukončením vojny budú aj územné otázky aj elektrárne. Trump to označil za "rozdelenie určitých aktív", doplnila AP.



O možnom telefonáte Trumpa s Putinom informoval počas uplynulého víkendu aj osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff.



V rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN tiež povedal, že očakáva, že dohoda o prímerí vo vojne na Ukrajine bude dosiahnutá v priebehu najbližších týždňov.



Ako sa plánuje riešiť citlivá otázka ukrajinských území anektovaných Ruskom, Witkoff nekonkretizoval, no priznal, že bude súčasťou diskusií o ukončení vojny.



Americkí predstavitelia naznačili, že Ukrajina pravdepodobne bude musieť urobiť územné ústupky, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však kategoricky odmieta.



Witkoff navštívil 13. marca Moskvu, kde sa osobne stretol s Putinom. Podľa neho stretnutie trvalo viac ako tri hodiny a zameralo sa na "dosiahnutie riešení". "Ruská a americká strana sú si bližšie ako kedykoľvek predtým," povedal Witkoff. "Myslím si, že Putin chce, aby sa to všetko skončilo," dodal.



Americká strana na rokovaniach s Ukrajinou, ktoré sa konali 11. marca v Saudskej Arábii, navrhla 30-dňové prímerie pozdĺž celej frontovej línie. Kyjev tento návrh podporil a vymenoval vyjednávací tím. Putinov poradca Jurij Ušakov však uviedol, že Moskva má záujem na dlhodobom urovnaní konfliktu s Ukrajinou, nie na dočasnom prímerí, ktoré len poskytne ukrajinským silám čas na prezbrojenie.