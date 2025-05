Trump avizuje tlačovú konferenciu o veľkej obchodnej dohode

Washington 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa vo štvrtok chystá usporiadať tlačovú konferenciu, ktorá sa bude týkať „veľkej obchodnej dohody s predstaviteľmi veľkej a rešpektovanej krajiny“. Žiadne bližšie podrobnosti vrátane toho, o akú konkrétnu krajinu pôjde, neposkytol, no podľa dvoch zdrojov magazínu Politico ňou je Británia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Veľká“ tlačová konferencia v Oválnej pracovni Bieleho domu podľa Trumpa začne o 10.00 h washingtonského času (16.00 h SELČ). Dohoda, ktorú avizoval na svojej sociálnej sieti Truth Social, bude podľa jeho slov jedna z mnohých.



Trump zaviedol začiatkom apríla tzv. recipročné clá na dovoz do USA. Vzápätí však ich platnosť odložil o 90 dní pre väčšinu sveta vrátane Európskej únie. Výnimkou bola len Čína, ktorej clá ešte zdvihol, a to až na 145 percent. Peking odpovedal zavedením ciel vo výške 125 percent na tovar z USA.



Na dovoz z väčšiny krajín však naďalej platí desaťpercentné clo. Trump okrem toho zaviedol clá vo výške 25-percent na automobily, oceľ a hliník a sadzba v rovnakej výške je uvalená dovoz z Mexika aj Kanady.



Od ohlásenia odkladu absolvovali najvyššie postavení predstavitelia Trumpovej administratívy množstvo stretnutí s obchodnými partnermi Spojených štátov, ktorí majú záujem vyhnúť sa uvaleniu vysokých ciel, uviedla agentúra Reuters.



Prezident USA v utorok povedal, že v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov posúdia potenciálne obchodné dohody, aby sa rozhodli, ktoré z nich prijmú. Takéto možné dohody má podľa svojho minulotýždňového vyhlásenia už s Indiou, Južnou Kóreou a Japonskom.