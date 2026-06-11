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Trump avizuje údery na Irán a prevzatie ropných zariadení
USA podľa jeho slov získajú úplnú kontrolu nad trhmi s ropou a zemným plynom islamskej republiky, „podobne, ako sa nám to podarilo vo Venezuele".
Autor TASR,aktualizované
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Washington 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“ prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chárk a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou i zemným plynom.
V príspevku na platforme Truth Social zároveň avizoval, že americké sily budú pokračovať v útokoch na Irán v noci na piatok 12. júna. „Dnes večer zaútočia na Irán veľmi tvrdo,“ napísal Trump na platforme, informuje TASR.
Trump tvrdí, že námorníctvo, letectvo, protivzdušná obrana a všetky ostatné formy obrany Iránu „sú spolu s väčšinou jeho útočných schopností zničené“.
USA podľa jeho slov získajú úplnú kontrolu nad trhmi s ropou a zemným plynom islamskej republiky, „podobne, ako sa nám to podarilo vo Venezuele, čo funguje výborne tak pre Venezuelu, ako aj pre Spojené štáty americké“.
Stanica Sky News pripomenula, že ostrov Chárk, nad ktorým chcú USA podľa prezidenta získať kontrolu, leží necelých 30 kilometrov od iránskeho pobrežia a viac ako 480 kilometrov severne od strategického Hormuzského prielivu. Ide o hlavný iránsky ropný terminál v Perzskom zálive, ktorý zabezpečuje približne 90 percent exportu iránskej ropy.
Na ostrove žije okolo 8000 ľudí, z ktorých mnohí pracujú v ropnom priemysle. Prístup naň je podľa britskej stanice obmedzený, vďaka čomu si vyslúžil prezývku „zakázaný ostrov“.
Americký prezident už pred štvrtkovým vyhlásením naznačil myšlienku odobrať tento ostrov Iránu, pričom povedal, že by ho USA „mohli ľahko obsadiť“.
Trump neposkytol podrobnosti o tom, ako USA plánujú prevziať iránske ropné terminály, ale podľa agentúry AFP by si takáto operácia takmer určite vyžadovala zapojenie amerických pozemných jednotiek.
Varovanie šéfa Bieleho domu nasleduje po tom, čo americká armáda uplynulé dve noci podnikla útoky na Irán napriek prímeriu, ktoré platí od apríla, a navzdory snahám dosiahnuť dohodu o ukončení vojny. Islamská republika v reakcii na tieto údery zaútočila na americké ciele v Bahrajne, Jordánsku a v Kuvajte.
Po spomínanom príspevku Trump v rozhovore pre stanicu Fox News povedal, že jeho preferenciou bolo vždy „zobrať“ ostrov Chárk.
Podľa jeho slov nechce pritom nasadiť pozemné jednotky, ale keby tak chcel urobiť, USA „by mohli nasadiť malú skupinu vojakov a prevziať kontrolu nad celým miestom“.
Tvrdí taktiež, že preferuje neútočiť na iránsku civilnú infraštruktúru, pretože počas takýchto útokov „trpia ľudia“.
V rozhovore vyjadril aj svoju frustráciu z toho, že sa mu s Iránom nepodarilo dosiahnuť dohodu o ukončení vojny, o znovuotvorení Hormuzského prielivu, ani o záväzku Teheránu nevyvíjať jadrovú zbraň. „Celé je to šialené, oni sú v skutočnosti už podriadení, len si to ešte neuvedomujú,“ konštatoval.
Trump potvrdil, že Spojené štáty sa pokúsili dodať zbrane iránskemu ľudu v snahe zvrhnúť režim v Teheráne, no regionálni spojenci ich „sklamali“. USA dodali zbrane Kurdom, ale Trump sa domnieva, že si ich ponechali pre seba namiesto toho, aby ich rozdali. „Kurdi nás sklamali. Ale ja si to budem pamätať, Kurdi,“ dodal.
V rozhovore opakovane kritizoval médiá za ich pokrývanie vojny v Iráne. Podľa neho si iránski predstavitelia povedali, že sú prekvapení z toho, „ako dobre sa im darí v médiách“.
V príspevku na platforme Truth Social zároveň avizoval, že americké sily budú pokračovať v útokoch na Irán v noci na piatok 12. júna. „Dnes večer zaútočia na Irán veľmi tvrdo,“ napísal Trump na platforme, informuje TASR.
Trump tvrdí, že námorníctvo, letectvo, protivzdušná obrana a všetky ostatné formy obrany Iránu „sú spolu s väčšinou jeho útočných schopností zničené“.
USA podľa jeho slov získajú úplnú kontrolu nad trhmi s ropou a zemným plynom islamskej republiky, „podobne, ako sa nám to podarilo vo Venezuele, čo funguje výborne tak pre Venezuelu, ako aj pre Spojené štáty americké“.
Stanica Sky News pripomenula, že ostrov Chárk, nad ktorým chcú USA podľa prezidenta získať kontrolu, leží necelých 30 kilometrov od iránskeho pobrežia a viac ako 480 kilometrov severne od strategického Hormuzského prielivu. Ide o hlavný iránsky ropný terminál v Perzskom zálive, ktorý zabezpečuje približne 90 percent exportu iránskej ropy.
Na ostrove žije okolo 8000 ľudí, z ktorých mnohí pracujú v ropnom priemysle. Prístup naň je podľa britskej stanice obmedzený, vďaka čomu si vyslúžil prezývku „zakázaný ostrov“.
Americký prezident už pred štvrtkovým vyhlásením naznačil myšlienku odobrať tento ostrov Iránu, pričom povedal, že by ho USA „mohli ľahko obsadiť“.
Trump neposkytol podrobnosti o tom, ako USA plánujú prevziať iránske ropné terminály, ale podľa agentúry AFP by si takáto operácia takmer určite vyžadovala zapojenie amerických pozemných jednotiek.
Varovanie šéfa Bieleho domu nasleduje po tom, čo americká armáda uplynulé dve noci podnikla útoky na Irán napriek prímeriu, ktoré platí od apríla, a navzdory snahám dosiahnuť dohodu o ukončení vojny. Islamská republika v reakcii na tieto údery zaútočila na americké ciele v Bahrajne, Jordánsku a v Kuvajte.
Po spomínanom príspevku Trump v rozhovore pre stanicu Fox News povedal, že jeho preferenciou bolo vždy „zobrať“ ostrov Chárk.
Podľa jeho slov nechce pritom nasadiť pozemné jednotky, ale keby tak chcel urobiť, USA „by mohli nasadiť malú skupinu vojakov a prevziať kontrolu nad celým miestom“.
Tvrdí taktiež, že preferuje neútočiť na iránsku civilnú infraštruktúru, pretože počas takýchto útokov „trpia ľudia“.
V rozhovore vyjadril aj svoju frustráciu z toho, že sa mu s Iránom nepodarilo dosiahnuť dohodu o ukončení vojny, o znovuotvorení Hormuzského prielivu, ani o záväzku Teheránu nevyvíjať jadrovú zbraň. „Celé je to šialené, oni sú v skutočnosti už podriadení, len si to ešte neuvedomujú,“ konštatoval.
Trump potvrdil, že Spojené štáty sa pokúsili dodať zbrane iránskemu ľudu v snahe zvrhnúť režim v Teheráne, no regionálni spojenci ich „sklamali“. USA dodali zbrane Kurdom, ale Trump sa domnieva, že si ich ponechali pre seba namiesto toho, aby ich rozdali. „Kurdi nás sklamali. Ale ja si to budem pamätať, Kurdi,“ dodal.
V rozhovore opakovane kritizoval médiá za ich pokrývanie vojny v Iráne. Podľa neho si iránski predstavitelia povedali, že sú prekvapení z toho, „ako dobre sa im darí v médiách“.