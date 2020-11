Trump: Biden by si nemal neoprávnene nárokovať úrad prezidenta

Washington 7. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval v piatok svojho vyzývateľa, prezidentského kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena, aby si nenárokoval úrad prezidenta, informovala agentúra DPA.



"Joe Biden by si nemal neoprávnene nárokovať úrad prezidenta. Aj ja by som si mohol uplatňovať tento nárok. Súdne konania sa práve začínajú!" napísal Trump na Twitteri pred očakávaným prejavom Bidena.



Biden má podľa prognóz amerických médií víťazstvo na dosah. Ako informovala stanica CNN, v piatok večer washingtonského času (nadránom SEČ) plánuje vystúpiť s prejavom v meste Wilmington v štáte Delaware, a to spolu s kandidátkou na viceprezidentku Kamalou Harrisovou. To, či sa Biden na pódium postaví už ako novozvolený prezident, záleží od stále nespočítaných hlasov v niekoľkých kľúčových štátoch, uviedla CNN.