Trump: Biden z kampane neodstúpi a zotrvá v boji o Biely dom

Washington 9. júla (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump v pondelok uviedol, že úradujúci prezident USA Joe Biden zotrvá v boji o Biely dom napriek množiacim sa výzvam na jeho odstúpenie v prospech mladšieho nominanta. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Trump (78) v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News uviedol, že 81-ročný demokrat Biden odmietne ukončiť kampaň kvôli svojmu egu.



"Má ego a nechce skončiť. Nechce to urobiť," povedal Trump o svojom rivalovi, ktorý ho porazil, keď sa republikánsky exprezident uchádzal o znovuzvolenie vo voľbách v roku 2020.



"Je to zaujímavé, ale získal veľkú moc, pretože (v demokratických primárkach) získal delegátov. Keď má delegátov, pokiaľ nepovie 'Sťahujem sa (z kampane)', oni nemôžu urobiť nič, aby ho dostali preč, zostáva len 25. dodatok," poznamenal Trump.



Odvolal sa tak na 25. dodatok ústavy USA, ktorý umožňuje viceprezidentovi a členom kabinetu vyhlásiť, že prezident nie je schopný výkonu právomocí a povinností úradu. Funkciu vtedy preberá viceprezident, spresňuje Reuters. Doposiaľ sa však neobjavili žiadne indície, podľa ktorých by úradujúca viceprezidentka USA Kamala Harrisová či vysokopostavení demokrati takúto možnosť zvažovali.



Trumpove vyjadrenia prišli v čase rozruchu v demokratickom tábore po katastrofálnej debate prezidentských kandidátov z 27. júna, po ktorej sa začali množiť výzvy, aby sa Biden z kampane stiahol pre obavy o jeho mentálnu zdatnosť.



Úradujúci prezident počas debaty v Atlante častokrát hovoril nesúvisle a miestami vyzeral zmätene, pripomína AFP. "Poviem vám, bola to zvláštna debata, pretože v priebehu niekoľkých minút odpovede, ktoré dal, nedávali veľký zmysel," poznamenal v rozhovore Trump.



Exprezident zároveň dodal, že zámerne sa na Bidena veľmi nepozeral, keď mu úradujúci prezident odpovedal. "Neboli to vlastne ani odpovede. Boli to len slová poskladané dohromady, ktoré nemali žiadny význam alebo zmysel," dodal Trump.